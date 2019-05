I migliori giochi PC in uscita

Bloodstained: Ritual of the Night

Sviluppatore: ArtPlay, DICO, Wayforward Technologies

Publisher: 505 Games

Data di uscita: 18 giugno 2019

Un giugno pieno di migliori giochi PC in uscita molto interessanti, anche se non di altissimo profilo. Bloodstained: Ritual of the Night è uno di questi: un action RPG a scorrimento orizzontale, c’è un motivo se ha attirato l’attenzione della stampa specializzata più del pubblico in generale. A capo del progetto c’è un certo Koji Igarashi, che i giocatori più navigati conoscono come il designer responsabile di Castlevania: Symphony of the Night. Il leggendario gioco che ha dato origine all’intero genere dei Metroidvania è uno dei più influenti nella storia, e il ritorno del leggendario designer per creare un titolo che ne riprenda la filosofia è una storia affascinante. Poteri speciali, crafting e un’atmosfera gotico-giapponese completano il quadro, ma la domanda sulla bocca di tutti è una sola: riuscirà a soddisfare le aspettative? Da tenere d’occhio.