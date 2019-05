Migliori giochi Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Perché fidarti di noi

Ridble è il primo sito in Italia dedicato alle guide all’acquisto per tre motivi: è, innanzitutto, il sito dedicato alle guide all’acquisto più longevo, avendo compiuto 6 anni il 18 febbraio 2019. Inoltre è il primo sito di guide all’acquisto per numero di guide a disposizione: ne offriamo oltre 2000, sempre accessibili per gli utenti. Ridble è, infine, il primo sito in Italia di guide all’acquisto per numero di ordini online generati: sono stati oltre 100.000 quelli effettuati nel 2018.

Sono infatti migliaia i lettori che si sono già fidati di noi per trovare il miglior prodotto per le loro esigenze, ed il perché è semplice: il nostro compito è quello di monitorare e seguire costantemente i prodotti al fine di testarli, analizzarli e confrontarli fra loro per suggerire solo i più degni di nota. La qualità del nostro lavoro è testimoniata dal fatto che il 98% degli utenti che hanno fatto un acquisto attraverso le nostre guide hanno dichiarato di essere rimasti pienamente soddisfatti del prodotto consigliato. Infatti solo il 2% degli utenti ha richiesto il reso del prodotto acquistato tramite una nostra guida. Nel corso di questi anni abbiamo risolto i più disparati dubbi sugli acquisti non solo in Italia, ma affermandoci anche in mercati più complessi e sensibilmente diversi, come quello spagnolo. Possiamo quindi dire che in questi anni abbiamo creato un vero e proprio “metodo Ridble” per consigliare i prodotti da acquistare.

Uno dei cardini di questo modello è rappresentato dalle competenze e conoscenze che i nostri Specialist devono necessariamente arrivare ad avere anche solo per realizzare una guida all’acquisto. Difatti, per diventare Specialist di Ridble è necessario studiare e testare circa 100 prodotti, al fine di dimostrare di essere realmente degni di aiutarvi nelle scelte più difficili. Inoltre ogni Specialist si dedica interamente ad una specifica categoria merceologica, perché non crediamo nei “tuttologhi”: ognuno ha delle aree di competenza, e non scrive di tutto solo per generare traffico.

Io sono Stefano e all’interno di Ridble mi occupo degli accessori e dei giochi per Nintendo Switch. Oltre a una passione enorme per i giochi dell’azienda giapponese che tocca il lontano NES, ho compiuto studi nel settore dei videogiochi e ho accumulato una grande esperienza nel campo dai piccoli indie ai titoli AAA. Osservare come Nintendo abbia influenzato i giovani sviluppatori è una cosa che mi affascina, e questa conoscenza della storia dei videogiochi mi permette di valutare giochi in un’ottica completa che pochi giocatori hanno la fortuna di avere. Un altro importante fattore del nostro modello è che le nostre guide all’acquisto sono sempre aggiornate. Infatti ogni mese aggiorno personalmente tutte le guide di mia competenza. Potete quindi essere certi che ogni volta che consulterete una nostra guida troverete i migliori prodotti da comprare in quello specifico momento.

A conferma del nostro impegno, vi basti pensare che la nostra competenza in materia di guide all’acquisto è riconosciuta dai brand più importanti al mondo. Siamo, ad esempio, tra i pochi siti al mondo ad aver realizzato una guida all’acquisto direttamente su Amazon Italia.

Come selezioniamo i prodotti

Tutti i prodotti presenti all’interno delle guide all’acquisto sono selezionati mediante il metodo Ridble. Si tratta di un modus operandi che abbiamo sviluppato e perfezionato nel corso del tempo e che si compone di quattro fasi.

Qualsiasi prodotto entra nei nostri radar nel momento in cui è ufficializzato. Rumors, indiscrezioni e chiacchiere non ci interessano. Attraverso varie fonti (comunicati stampa, inviti ad eventi ecc.) ogni Specialist raccoglie l’ufficialità sull’esistenza dei prodotti appartenenti alla sua categoria di competenza.

Tuttavia un prodotto per poter essere preso in considerazione per l’inserimento nelle nostre guide deve raggiungere un requisito necessario: l’eleggibilità. Ciò significa che soltanto i prodotti realmente acquistabili in Italia (online e offline) sono considerati per le nostre guide all’acquisto.

La terza fase è quella di prova. La categoria degli accessori Nintendo Switch è molto ampia, e include prodotti che vanno da stand a custodie e controller. I nostri Specialist sono in grado di valutare i bisogni che risolve ciascuno di questi accessori, e di giudicarne pregi e difetti una volta messi alla prova sia in test specifici che nelle situazioni di tutti i giorni.

Infine, i prodotti che ottengono un giudizio positivo sono selezionati per essere inseriti nelle nostre guide all’acquisto. Questa procedura di selezione viene ripetuta almeno una volta al mese, vista la mensilità degli aggiornamenti delle nostre guide all’acquisto. Ogni volta che ci troviamo in queste circostanze, noi Specialist mettiamo sempre in discussione la posizione dei prodotti all’interno della guida, così da garantire sempre al consumatore le migliori opzioni disponibili al momento.

Se vuoi scoprire più nel dettaglio come funziona il metodo Ridble, ti invitiamo a visitare la nostra pagina come lavoriamo.

Test tecnici

A differenza delle guide hardware o delle guide su generi specifici, una guida sui migliori giochi è molto eterogenea e con prodotti dalla creatività e dallo scopo diverso. Di conseguenza il metodo utilizzato deve avere una procedura ben delineata, per poter mantenere un certo livello di accuratezza. La selezione dei titoli si basa sull’esaminare in primo luogo l’offerta di Nintendo: essendo estremamente rigida con le sue esclusive, l’azienda giapponese resta il principale motivo per cui gli utenti comprano Nintendo Switch, di conseguenza i suoi lavori hanno uno spazio di riguardo. Questi titoli vengono provati e testati per garantire che l’alto livello di qualità di Nintendo sia mantenuto intatto, e ne vengono selezionati i migliori, valutando anche fattori come solidità del framerate e risoluzione del gioco. Quest’ultima infatti è spesso inferiore al Full HD, visto l’hardware ridotto della console, e deve risultare comunque gradevole.

Oltre ai giochi di Nintendo stessa, viene anche ritagliato uno spazio per i giochi third party. Questi giochi di sviluppatori terzi vengono valutati in base agli stessi parametri, ma esiste un ulteriore fattore: alcuni giochi guadagnano una nuova dimensione dalla portabilità, che permette partite immediate. Per questo motivo i giochi vengono testati sia in portatile che su televisione, non solo per verificarne le caratteristiche tecniche ma anche per metterne alla prova il gameplay loop e come si inserisce nel gioco in mobilità. Sono analizzati diversi generi di giochi, selezionando i titoli migliori e anche quelli con idee nuove e particolarmente notevoli.

Alla fine di questo processo ogni opinione personale è corroborata da un confronto con recensioni e opinioni di testate italiane e internazionali, per cercare il più possibile di mantenere l’obiettività e comparare i miei risultati con quelli dei nostri colleghi. La selezione è improntata alla qualità, e non al pubblicare i contenuti prima di ogni altro outlet; per questo motivo non inserisco mai i titoli appena usciti, dandogli invece prima il tempo di ricevere patch e correzioni e vedendo come si evolve l’opinione del pubblico e, nel caso di giochi multiplayer, se la community resta presente e attiva.