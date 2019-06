Giochi indie: la selezione dei migliori in uscita nelle prossime settimane

Giochi Indie: quale comprare

Questa è una raccolta dei migliori giochi indie in uscita nei prossimi mesi, per non perdere traccia dei titoli indie più interessanti in uscita su PC e console. Per coloro che intendono accaparrarsi in fretta uno dei titoli, è presente il link alla pagina d’acquisto dei vari giochi direttamente sul nome della piattaforma o dello store.

Occorre precisare, inoltre, che alcuni dei titoli proposti non rappresentano ancora una release definitiva, in quanto potrebbero essere presentati e resi disponibili in accesso anticipato. Il più delle volte tale possibilità si applica ai titoli PC e Xbox One, grazie al supporto dei programmi Early Access di Steam e ID@Xbox, e – non avendo molto spesso un publisher a cui rispondere – possono non avere una data di lancio precisa, preferendo scegliere la flessibilità di poter lanciare il gioco quando è nello stato migliore. Nonostante questo sono esperienze degne di nota e che vi proporremo in ogni caso, anche perché in molti casi questi progetti ad accesso anticipato permettono di entrare maggiormente in contatto con gli stessi sviluppatori indipendenti per poter meglio supportare questi ambiziosi titoli.