I migliori giochi in uscita per Xbox One: la nostra guida

MotoGP 19

Annata di importanti novità in casa Milestone con il lancio del nuovo MotoGP 19. Posizionandosi ancora una volta come titolo in licenza esclusiva per quanto riguarda il Motomondiale, questa ultima versione della serie non si differenza particolarmente in termini di quantità di contenuti e modalità, ma spicca per il passo in avanti sotto il profilo del gameplay. MotoGP 19 porta con sé, infatti, l’introduzione della nuova IA A.N.N.A, capace di donare quel livello di sfida in pista che i fan più accaniti richiedevano da tantissimo tempo. Per il resto il titolo va ad aggiornare, ovviamente, tracciati e piloti dell’ultima stagione, insieme ad una serie di sfide storiche in cui potremo salire in sella delle due ruote che hanno fatto la storia di questa disciplina.