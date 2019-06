Migliori giochi gestionali PC: la nostra guida

Migliori giochi gestionali PC: quale comprare

Abbiamo deciso di dividere questa lista per generi, partendo dal più “grande” e riducendone gradualmente le dimensioni. La prima sezione prenderà i migliori giochi gestionali per PC in cui abbiamo in mano il destino di una civiltà o di un largo gruppo di persone, che sia nei tempi andati o in un futuro tra le stelle; la seconda riguarderà l’amministrazione di città, parchi divertimento o altre strutture o centri; la terza la gestione di squadre sportive, forse il più specifico tra tutti i sottogeneri gestionali.

Attenzione: non scegliamo i migliori giochi gestionali per PC del 2019, ma i migliori giochi gestionali per PC nel 2019. Visto che su PC non siamo più limitati da cosa è disponibile sugli scaffali o no, abbiamo scelto di prendere i giochi che vale la pena giocare quest’anno, cercando di bilanciare qualità e data di uscita.