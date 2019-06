Migliori giochi FPS PC: la nostra guida all'acquisto

Resident Evil 7: Biohazard

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Recensione Resident Evil 7

È impossibile non sottolineare quanto Resident Evil 7: Biohazard abbia rappresentato un cambiamento netto per la storica serie survival horror di Capcom. Passando dalla terza alla prima persona ed abbandonate trame da film d’azione di serie C con esplosioni e protagonisti imbottiti di steroidi che prendono a pugni i sassi (qualcuno ha detto Resident Evil 5, per caso?), gli sviluppatori hanno deciso di fermare tutto e ripartire da zero. Ispirandosi sia a classici del grande schermo come Saw e Non Aprite Quella Porta, sia alla nuova ondata di giochi horror come Outlast e Amnesia, questo sparatutto survival horror, in cui ogni proiettile conta, lascia da parte l’elefantesca trama della serie per raccontare una storia autoconclusiva nelle paludi della Louisiana, creando forse il miglior gioco horror di alto livello degli ultimi anni.