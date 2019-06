Giochi auto PS4: la selezione dei migliori

La nostra analisi

Perché fidarti di noi

Ridble è il primo sito in Italia dedicato alle guide all’acquisto per tre motivi: è, innanzitutto, il sito dedicato alle guide all’acquisto più longevo, avendo compiuto 6 anni il 18 febbraio 2019. Inoltre è il primo sito di guide all’acquisto per numero di guide a disposizione: ne offriamo oltre 2000, sempre accessibili per gli utenti. Ridble è, infine, il primo sito in Italia di guide all’acquisto per numero di ordini online generati: sono stati oltre 100.000 quelli effettuati nel 2018.

Sono infatti migliaia i lettori che si sono già fidati di noi per trovare il miglior prodotto per le loro esigenze, ed il perché è semplice: il nostro compito è quello di monitorare e seguire costantemente i prodotti al fine di testarli, analizzarli e confrontarli fra loro per suggerire solo i più degni di nota. La qualità del nostro lavoro è testimoniata dal fatto che il 98% degli utenti che hanno fatto un acquisto attraverso le nostre guide hanno dichiarato di essere rimasti pienamente soddisfatti del prodotto consigliato. Infatti solo il 2% degli utenti ha richiesto il reso del prodotto acquistato tramite una nostra guida. Nel corso di questi anni abbiamo risolto i più disparati dubbi sugli acquisti non solo in Italia, ma affermandoci anche in mercati più complessi e sensibilmente diversi, come quello spagnolo. Possiamo quindi dire che in questi anni abbiamo creato un vero e proprio “metodo Ridble” per consigliare i prodotti da acquistare.

Uno dei cardini di questo modello è rappresentato dalle competenze e conoscenze che i nostri Specialist devono necessariamente arrivare ad avere anche solo per realizzare una guida all’acquisto. Difatti, per diventare Specialist di Ridble è necessario studiare e testare circa 100 prodotti, al fine di dimostrare di essere realmente degni di aiutarvi nelle scelte più difficili. Inoltre ogni Specialist si dedica interamente ad una specifica categoria merceologica, perché non crediamo nei “tuttologhi”: ognuno ha delle aree di competenza, e non scrive di tutto solo per generare traffico.

Come Specialist in materia di console, la mia conoscenza è interamente basata sull’esperienza sul campo. Da quando sono bambino, ho avuto la possibilità e la fortuna di provare tutte le più o meno famose console sul mercato, dall’epoca 8 bit fino alle ultimissime generazione. Con questo punto di partenza ho potuto analizzare nel corso degli anni lo sviluppo e l’evoluzione delle tecnologie dietro questi prodotti, arrivando oggi a prendere una posizione forse controcorrente: non esiste una migliore console, ma ognuna di esse offre delle funzionalità uniche che le distinguono tra loro; motivo per cui ne possiedo personalmente la maggior parte e tutte utilizzate regolarmente. Tra queste, il mio interesse si è spostato anche sui visori VR, un qualcosa che in passato poteva sembrare un sogno fantascientifico e che al contrario oggi permettono di immergermi interamente in un nuovo concetto di gaming. Un mondo tutto nuovo e che ho affrontato con uno spirito decisamente critico, cosa che mi permette oggi di poter selezionare i migliori prodotti di questa particolare categoria.

Un altro importante fattore del nostro modello è che le nostre guide all’acquisto sono sempre aggiornate. Infatti ogni mese aggiorno personalmente tutte le guide di mia competenza. Potete quindi essere certi che ogni volta che consulterete una nostra guida troverete i migliori prodotti da comprare in quello specifico momento.

A conferma del nostro impegno, vi basti pensare che la nostra competenza in materia di guide all’acquisto è riconosciuta dai brand più importanti al mondo. Siamo, ad esempio, tra i pochi siti al mondo ad aver realizzato una guida all’acquisto direttamente su Amazon Italia.

Come selezioniamo i prodotti

La scelta dei migliori giochi auto PS4 passa necessariamente da un processo di selezione complesso e specifico, che si basa su ciò che definiamo “metodo Ridble”. Si tratta di un modus operandi fondato su 4 fasi ben precise.

Il primo step è rappresentato dall’ufficializzazione dei nuovi titoli da parte di sviluppatori e publisher. In questo senso il nostro processo di valutazione e selezione non viene e non deve essere influenzato da tutto ciò che rientra nella sfera dei rumors, delle voci di corridoio e fonti non verificate. Le prime valutazioni entrano, dunque, nel vivo solo dopo l’annuncio ufficiale da parte dei produttori. Il nostro focus si sposta immediatamente dopo su un primo sguardo diretto al titolo, con prove sul campo in occasione di fiere di categoria ed eventi stampa dedicati.

Questa prima fase è in correlazione diretta con la successiva. Se nella prima fase si riesce a stilare una prima analisi in grado di mettere un titolo tra i papabili migliori giochi auto PS4, nessun gioco può essere selezionato per te se non effettivamente acquistabile sul mercato. Uno passaggio imprescindibile è dunque quello dell’eleggibilità, ossia un prodotto prosegue nel nostro processo di selezione solo se disponibile nelle principali catene di negozi di settore e piattaforme di ecommerce.

Step cruciale, a questo punto, è quello della prova del prodotto. Parliamo in questo caso di un’analisi approfondita basata su precisi test tecnici in grado di valutare l’effettiva qualità di un titolo. Nel caso specifico ogni sottogenere dei giochi auto PS4 prevede approcci differenti, affrontando in maniera diversa un gioco di guida arcade rispetto ad una vera e propria simulazione di guida.

Nel caso l’esito della prova sia positivo, il titolo rientra nella fase finale di selezione per poter essere inserito all’interno delle guide all’acquisto. Quest’ultimo step si differenzia dai precedenti in quanto va a ripetersi con cadenza mensilo. Ogni titolo viene dunque rimesso costantemente in discussione rispetto alle nuove proposte del mercato.

Se vuoi saperne di più del metodo Ridble visita la nostra pagina come lavoriamo.

Test tecnici

Come scritto in apertura della nostra guida, la categoria dei giochi auto PS4 viene suddivisa in questa selezione tra titoli arcade e simulazioni vere e proprie. Partendo da questo presupposto, la valutazione in fase di prova avviene con approcci nettamente differenti.

Nel caso dei titoli con una vena più marcatamente arcade, il focus principale si basa sull’immediatezza del titolo. Quanto è accessibile ai giocatori più o meno appassionati? Quanto è immediato l’approccio con il sistema di guida? Questi sono i principali aspetti da valutare all’inizio del test, in modo da superare il primo ostacolo iniziale che potrebbe potenzialmente bloccare diversi giocatori dopo pochi minuti di gioco. Secondariamente viene valutata la varietà dei contenuti disponibili, testando approfonditamente la campagna di gioco, se questa mette a disposizione una progressione con un background narrativo o meno, quante e quali modalità mette a disposizione. Altro aspetto importante è l’originalità e lo stile grafico: non trattandosi di una simulazione, in cui i nostri occhi devono rimanere incollati all’asfalto virtuale, in questo caso anche l’occhio vuole la sua parte. Pertanto, un aspetto come l’impatto visivo e la bontà della colonna sonora rappresentano dei plus che possono in diversi casi fare la differenza.

Per i veri e propri simulatori di guida, invece, gli aspetti che vengono valutati in fase di test sono decisamente differenti. In questo caso, infatti, il principale processo di valutazione è dedicato alla profondità del gameplay, partendo da un aspetto più quantitativo, basato sul numero di vetture e circuiti e quanto questi siano riprodotti fedelmente. Attenzione, per fedeltà non parliamo di un aspetto puramente grafico, quanto dell’effettivo comportamento di una vettura in pista rispetto alla controparte reale e allo stesso modo quanto un circuito sia stato riprodotto con cura rispetto ai tracciati originali. L’aspetto qualitativo, invece, si basa naturalmente sulla bontà del sistema di guida, partendo dalla scalabilità in termini di difficoltà per poi passare più approfonditamente al sistema fisico del gioco. Comportamento delle diverse vetture su diversi tipi di asfalto, presenza o meno di cicli giorno/notte o cambiamenti meteo in tempo reale e quanto questi fattori incidono sulla guida. Questi sono aspetti fondamentali per immergere pienamente il giocatore all’interno di un simulatore di guida, che si accompagnano alle possibilità di personalizzazione per dare piena libertà al giocatore di creare ed applicare il proprio stile di guida personale.