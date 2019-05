I migliori giochi 3DS: la nostra selezione

Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo!

Genere: Simulatore

Sviluppatore: Nintendo

In Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo! non vestiremo i panni di un abitante qualunque della cittadina in cui stiamo andando, ma per un simpatico scambio di identità saremo nientepopodimeno che il sindaco in persona! Grazie a questa nuova possibilità avremo all’interno del gioco un ventaglio di possibilità tutte nuove, come ad esempio il poter decidere di far costruire opere pubbliche oppure emettere ordinanze che vanno ad impattare sugli orari di apertura/chiusura dei negozi, così come il costo della merce acquistata e venduta. Ovviamente non manca tutto l’aspetto nei riguardi dei rapporti con gli altri abitanti che ha reso popolare la serie ed in questa versione aggiornata del titolo sono anche state introdotte funzionalità aggiuntive relative alle carte Amiibo.