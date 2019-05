Migliori fotocamere compatte: guida all'acquisto

Migliori fotocamere compatte: quale comprare

Scegliere quale compatta acquistare non è per nulla semplice, in quanto, come già detto, i modelli presenti sul mercato sono davvero molti. Questo però può essere visto anche come un punto positivo. L’elevato numero di modelli permette di coprire tutte le fasce di prezzo e tutte le esigenze degli utenti. Il primo errore che si fa, soprattutto quando si deve acquistare la prima macchina fotografica, è pensare che più megapixel vuol dire foto migliori. Più avanti vedremo come, in alcuni casi, questa equazione non sia del tutto esatta. Nella selezione delle migliori fotocamere compatte abbiamo tenuto in considerazione alcune caratteristiche a nostro parere fondamentali.

La prima caratteristica da considerare è sicuramente lo zoom. La particolarità delle compatte è che non offrono la possibilità di cambiare l’obiettivo, quindi bisogna valutare bene la distanza focale che è in grado di coprire lo zoom. I range più comune è 24-70mm (il più amato dai professionisti) ma in alcuni casi è possibile arrivare ad una distanza focale massima di 960mm. Un zoom molto esteso permette di scattare più tipologie di fotografia, quindi è molto consigliato per i neofiti. Allo zoom si collega una seconda caratteristica: l’apertura massima del diaframma. Con un diaframma molto aperto è possibile scattare buone foto in condizioni di bassa illuminazione, oppure è possibile ottenere uno sfondo sfocato di grande effetto.

Proseguendo, bisogna considerare altre due caratteristiche che, in base all’utente, possono essere fondamentali. Si tratta del mirino e della modalità manuale. Quest’ultima permette di gestire tutti i parametri di scatto a proprio piacimento, quindi sarà sicuramente fondamentale per chi ha dell’esperienza fotografica e ama scattare in manuale, ma anche per i neofiti che vogliono imparare a scattare in modo serio. Il discorso è molto simile anche per quanto riguarda il mirino. Chi già possiede una reflex sentirà il bisogno di utilizzare il mirino per scattare, mentre chi in futuro vorrà passare a qualcosa di più professionale come una mirrorless o una reflex si abituerà a portare la camera all’occhio prima di scattare una foto.

Infine bisogna tenere in considerazione il cuore della fotocamera: il sensore. Da questo componente dipendono, in parte, alcune performance, come ad esempio la tenuta ad alti ISO. Una fotocamera compatta difficilmente riuscirà a competere, come rumore digitale ad alti ISO, con una reflex, a meno che non si tratti di una macchina fotografia di fascia molto alta.

Come è possibile notare nell’immagine qui sopra, esistono varie tipologie di sensore, le quali si distinguono per grandezza e prestazioni. I sensori più piccoli che vengono utilizzati sulle compatte sono i sensori da 1/2.3″. Si tratta di sensori che offrono prestazioni decenti e che vengono utilizzati soprattutto su fotocamere economiche. La particolarità di questi componenti è che la qualità fotografica aumenta alla diminuzione dei megapixel. Proseguendo troviamo i sensori da 1/1.7″, leggermente più grandi e prestazionali dei primi, ma anche più rari. I sensori più utilizzati sulle fotocamere compatte, che riescono ad offrire prestazioni eccezionali nonostante la loro grandezza, sono i sensori da 1″. È possibile trovarli su modelli di fascia alta fino ai modelli professionali. Infine esistono dei sensori che non vengono molto utilizzati nelle compatte per via della loro grandezza fisica. Si tratta dei sensori 4/3″, APS-C e full frame. È possibile trovarli sui modelli professionali, quelli più costosi e performanti.

In conclusione possiamo affermare che esistono fotocamere perfette per ogni utilizzo e per ogni budget. Abbiamo suddiviso questa guida alle migliori fotocamere compatte in quattro diverse categorie: fascia bassa, fascia media, fascia alta e fascia pro. La prima è popolata da modelli molto economici e semplici da utilizzare, sono infatti fotocamere ottime per chi non ha mai posseduto una macchina fotografica e cerca un prodotto semplice ed intuitivo. Nella fascia media sono presenti modelli con delle caratteristiche leggermente migliori rispetto alle precedenti e in alcuni casi offrono anche la possibilità di controllare i parametri in modo manuale, sono le fotocamere adatte per avvicinarsi al mondo della fotografia. La fascia alta integra invece le fotocamere compatte perfette per chi ha già esperienza fotografica e cerca un prodotto leggere e di buona qualità da portare in giro tutti i giorni al posto della reflex o mirrorless. Infine la fascia pro presenta i modelli più costosi e performanti delle compatte. Si tratta di macchine fotografiche che possono tranquillamente essere paragonate a reflex e mirroless, in quanto sono dotate di caratteristiche professionali. Visto il prezzo, sono consigliate a chi cerca una fotocamera dalle caratteristiche professionali racchiuse in un corpo molto contenuto.