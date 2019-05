Fotocamere compatte superzoom: le migliori sul mercato

Fotocamere compatte superzoom: quale comprare

La prima cosa da considerare quando si cerca tra le fotocamere compatte superzoom è, come al solito la grandezza del sensore. Questo fattore è sempre cruciale perché va a cambiare notevolmente la qualità dell’immagine. Tuttavia bisogna considerare che difficilmente su una fotocamera compatta superzoom troveremo un sensore grande, questo perché esso dovrà essere abbastanza piccolo sia per garantire una certa stabilità ad una vasta escursione focale, sia per garantire la giusta compattezza.

Una volta fatta questa considerazione si può passare a valutare l’obiettivo montato sulla fotocamera compatta e la lunghezza focale che ricopre. Sarà molto importante considerare l’apertura del diaframma che deve essere il più alta possibile. Questo perché una maggior apertura del diaframma permette una migliore qualità dell’immagine in condizioni di luce più difficili e sopratutto permette di guadagnare qualche stop per alzare i tempi di scatto. È molto importante considerare bene questi fattori dal momento che nel caso delle fotocamere compatte superzoom non saranno mai più modificabili.

Successivamente è necessario valutare la presenza e a qualità dello stabilizzatore d’immagine: infatti con l’aumentare della distanza focale aumenta anche il livello di stabilità della lente e di conseguenza diventa difficile ottenere buoni scatti a mano libera. Ecco perché le fotocamere compatte superzoom devono necessariamente avere uno stabilizzatore d’immagine potente e affidabile. Per valutare l’efficienza dello stabilizzatore è necessario considerare il brand che costruisce la fotocamera. Nel caso dei brand più famosi come Canon, Nikon, Sony e Panasonic possiamo andare sul sicuro dal momento che utilizzano tecnologie testate da tantissimi fotografi nel corso del tempo e montate anche su sistemi più complessi. Se invece siete orientati su marchi meno noti assicuratevi prima di provare la fotocamera con la lunghezza focale maggiore per valutare voi stessi lo stabilizzatore d’immagine.

Un altro fattore da considerare non riguarda solo la distanza focale che è in grado di coprire a livello ottico la fotocamera, ma anche la distanza che arriva a coprire tramite lo zoom digitale. Quest’ultimo permette di spingersi ancora più in la con lo “sguardo”, ovviamente con una qualità dell’immagine inferiore rispetto a quella che è possibile ottenere con lo zoom ottico ma potrebbe esservi utile in determinate occasioni per non perdere davvero nulla dei vostri viaggi o dei vostri ricordi. Per quanto concerne questa tecnologia un produttore che ha saputo distinguersi è Canon con la sua tecnologia ZoomPlus che arriva a raddoppiare la gamma di zoom della fotocamera mantenendo un’ottima qualità dell’immagine.

Infine se state cercando la migliore tra le fotocamere compatte superzoom è necessario anche assicurarsi che ci siano le funzioni aggiuntive come la connessione WiFi e Bluetooth, lo schermo reclinabile per vlog e selfie, la possibilità di ricarica tramite cavo USB e qualche funzione tipica del costruttore. Queste ultime possono indirizzarvi su un brand piuttosto che un altro, ad esempio Panasonic si distingue per la modalità post focus, 4K photo e DFD, Sony per la qualità video decisamente superiore alla media e il sistema Hybrid AF, Canon e Nikon per la loro qualità dell’immagine e la brillantezza dei colori. Utile anche la presenza di uno schermo touch su cui è possibile selezionare il punto di messa a fuoco e orientarsi più facilmente sul menu.

Bene! siamo pronti per scegliere la migliore tra le fotocamere compatte superzoom in base alle vostre esigenze. Abbiamo deciso di ordinare i prodotti per fasce, partendo dai più economici per arrivare ai modelli top di gamma per chi vuole il massimo da una fotocamera compatta superzoom.