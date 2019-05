Migliori fotocamere compatte subacquee: quale modello scegliere

Migliori fotocamere compatte subacquee: quale comprare

Scegliere una macchina fotografica tra le migliori fotocamere compatte subacquee non è semplice, in quanto esistono svariati modelli e bisogna considerare delle caratteristiche fondamentali. Per fortuna si tratta di una categoria che offre prodotti per tutti gli scopi e per tutti i budget. In questa guida all’acquisto non indicheremo qual è la migliore compatta subacquea, ma vi consiglieremo quelli che secondo noi sono più meritevoli.

Quando si acquista una fotocamera compatta subacquea bisogna considerare prima di tutto il prezzo. Come già detto, questa categoria offre prodotti per tutte le tasche, quindi saranno presenti sia dispositivi molto economici adatti a tutti, sia prodotti più professionali dedicati a chi cerca il meglio. Il prezzo è commisurato ad altre caratteristiche fondamentali: fino a quanti metri è possibile immergere la macchina fotografica e lo zoom ottico. I prodotti più economici possono essere immersi in acqua fino a pochi metri di profondità, sono perfetti per chi vuole scattare foto e video in piscina o al mare senza troppe pretese, mentre quelli più costosi permettono di arrivare a profondità più importanti, quindi sono più indicate per chi pratica immersioni. Lo zoom ottico è invece molto importante in quanto non sempre è possibile avvicinarsi quanto si vuole al soggetto, ad esempio se si vogliono scattare delle foto ad un pesce non è sempre possibile avvicinarsi come si vorrebbe. A tutto ciò va considerato il fatto che i prodotti più costosi montano sensori migliori, in grado di offrire prestazioni elevate anche quando ci si immerge per parecchi metri. Ovviamente più si scende in profondità, più l’illuminazione sarà bassa.

Per questa guida abbiamo selezionato le migliori fotocamere compatte subacquee per le tue esigenze; le proponiamo in ordine di prezzo, dalla più economica alla più costosa.