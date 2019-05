Fotocamere compatte Sony: ecco la gamma del produttore

Fotocamere compatte Sony: quale comprare

Per quanto concerne le fotocamere compatte, Sony si sta imponendo soprattutto nel settore “premium”, cioè quello dedicato alle compatte professionali in grado di garantire risultati stupefacenti e posizionate in fasce di prezzo decisamente fuori dalla portata di un utente che vuole soltanto fare qualche foto in vacanza oppure iniziare ad avvicinarsi al mondo della fotografia. Nonostante Sony si sia rivelata eccezionale nella produzione di sensori fotografici nel campo delle fotocamere mirrorless, il segmento delle compatte non è comunque stato abbandonato. Proprio grazie al successo nel campo delle mirrorless, Sony è stata in grado di creare fotocamere compatte stupefacenti e decisamente superlative con sensori importanti e caratteristiche di tutto rispetto.

L’obiettivo di questa guida è quello di spiegarvi le varie differenze tra le macchine fotografiche compatte Sony ed orientarvi all’acquisto in base alle vostre soggettive preferenze. Abbiamo deciso di fare una cernita delle migliori fotocamere compatte Sony e dividerle in tre diverse fasce di interesse (e in ordine di prezzo).

Esamineremo quindi la fascia “base” da noi soprannominata “Inquadra e Scatta”, la fascia dedicata alle fotocamere zoom e la fascia dedicata ai professionisti.

Le compatte Sony definite “Inquadra e Scatta” da noi per una lettura più semplice e scorrevole sono dispositivi estremamente portatili pensati per chi è interessato a scattare delle foto ricordo in vacanza o per chi non vuole preoccuparsi particolarmente della qualità fotografica estrema o dei settaggi manuali. Sony, per offrire agli utenti un prodotto rapido, semplice, immediato ed estremamente semplificato, ha creato la serie “W” che, soprattutto grazie alla fascia di prezzo bassa, riesce a distinguersi e ad essere la prima scelta per un target semplice e non esigente. Si tratta di fotocamere che integrano la tecnologia di Sony denominata “SteadyShot” in grado di stabilizzare elettronicamente foto e video al fine di farvi ottenere risultati migliori. Grazie a sistemi come questo, gli utenti avranno ancora meno preoccupazioni in fase di scatto e potranno affidarsi ad automatismi e aiuti elettronici per concentrarsi esclusivamente sullo scatto evitando quindi di perdere l’attimo. Ogni fotocamera compatta entry level di Sony integra più scene e programmi predefiniti per permettervi di impostare semi-automaticamente il dispositivo a seconda del tipo di foto che dovete realizzare.

Le compatte Sony Super Zoom si distinguono in quanto segmento dedicato a chi è interessato a foto da grandi distanze, fotografia sportiva o grandi prestazioni in un corpo estremamente compatto e leggero. Sony ha riposto estrema cura in questi modelli proprio per via del fatto che in poco spazio doveva essere necessario inserire un’ottica in grado di permettere grandi prestazioni dalla distanza, motivo per cui gli obiettivi di questo segmento sono tutti prodotti in da Carl Zeiss e sono della serie “Vario-Sonnar“, già premiata più volte per la qualità di ogni singolo componente. Oltre a questo, la quantità di zoom è sicuramente importante e va da 50x fino a 63x al fine di garantire agli utenti una grande creatività anche da lontano. Non mancano inoltre sensori CMOS ad altissima qualità Exmor R (derivati direttamente dalle mirrorless ammiraglie) e rapidi processori d’immagine BIONX Z per garantire perfette prestazioni per quanto concerne autofocus e rumore digitale ridotto.

Le fotocamere compatte Sony per esperti sono prodotti incredibilmente prestanti e che stanno rivoluzionando completamente il mercato. È stata proprio Sony a lanciare la sfida di una gamma di compatte professionali che, nel corso degli anni, hanno sempre avuto più successo ed ottenuto sempre più consensi dagli utenti. Non a caso, ogni singola fotocamera compatta premium è una meraviglia ingegneristica che contiene componenti estremamente avanzati e qualitativi in corpi ridotti e leggeri. Sebbene il listino Sony sia tendenzialmente vasto a livello di compatte professionali, abbiamo selezionato quelle effettivamente più nuove ed interessanti.