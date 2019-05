Migliori fotocamere compatte professionali: guida alla scelta

Fotocamere compatte professionali: quale scegliere

Prima di iniziare con la nostra analisi facciamo però un passo indietro per capire come sono le nate le fotocamere compatte professionali. Tempo fa, nel momento in cui si doveva comprare una fotocamera, si aveva tendenzialmente poca scelta per quanto concerne il segmento di interesse. Chi aveva poche pretese e cercava qualcosa di leggero da portare in vacanza poteva optare per le fotocamere compatte. La fotocamera bridge, invece, era pensata per chi voleva delle funzioni in più. Infine, la reflex era la tipologia di macchina per avere qualcosa di più professionale.

Poi le cose sono lentamente iniziate a cambiare: la tecnologia si è evoluta, i sensori sono diventati sempre più piccoli e sono comparse le fotocamere mirrorless, veri gioielli tecnologici con cuore da reflex in un corpo degno della miglior fotocamera compatta. Non contenti, i produttori hanno quindi deciso di introdurre un’altra categoria sul mercato: le compatte professionali. Queste ultime si differenziano dalle mirrorless che sono delle fotocamere evolute senza specchio e offrono la possibilità di cambiare ottica.

Il vantaggio delle compatte professionali è sicuramente quello di portar con sé in pochi grammi (e in tasca) un grande potenziale per poter realizzare scatti molto più definiti e ricercati. Lo svantaggio può essere chiaramente il fatto di non poter cambiare ottica, ma, di solito, una fotocamera compatta professionale integra un obiettivo con una buona escursione focale e una luminosità più che sufficiente.

Chi sceglie le fotocamere compatte professionali può farlo per più motivi: non è interessato a portarsi dietro una reflex e nemmeno a cambiare ottiche in una mirrorless, è già un professionista e vuole qualcosa di leggero da portarsi a spasso in gite meno impegnative, oppure vuole semplicemente il meglio in un corpo leggero e compatto.

Ormai, praticamente, ogni fotocamera compatta professionale può tranquillamente integrare un sensore CMOS, un chip Wi-Fi/Bluetooth, un’ottica con elementi asferici e molte altre caratteristiche che la rendono comparabile ad una reflex o mirrorless media per quanto concerne la qualità fotografica. Chiaramente poi, ognuno sceglierà ciò che fa comodo ai propri interessi. Sono molti anche gli YouTuber o blogger che scelgono le compatte professionali per avere qualcosa in grado di riprendere in una qualità più che buona e che sia facilmente trasportabile per eventi, vlog, fiere e così via.

Abbiamo evitato di dividere questa guida in categorie, in quanto le fotocamere compatte professionali partono ovviamente da prezzi importanti e non esistono modelli “professionali economici”.