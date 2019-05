Fotocamere Compatte Nikon: ecco la gamma del produttore

Fotocamere compatte Nikon: quale comprare

La serie Coolpix esiste dal lontano 1997, quando la prima vera compatta del marchio fu introdotta. Nel corso degli anni sono state molte ovviamente le variazioni in termini di funzionalità, estetica, prezzi e molto altro. Lentamente, nel corso del tempo, siamo arrivati all’organizzazione attuale che prevede una suddivisione della serie Coolpix in quattro diverse denominazioni. Per intuitività, Nikon ha deciso di anteporre una lettera (o più) alla denominazione modello, in questo modo, l’utente è in grado di riconoscere autonomamente il tipo di categoria di quella fotocamera e capire quindi se può essere adatta per le proprie esigenze. Si parte con la lettera “A“, esistente fin dalla prima Coolpix, essa inizialmente indicava le fotocamere estremamente basilari ma, ultimamente, viene utilizzata anche per fotocamere di fascia più alta (creando non poca confusione negli utenti). Troviamo poi la serie “AW“, che significa “A Weather Sealed”, quindi la serie “A” caratterizzata da modelli impermeabili. Infine troviamo la serie “B” e la serie “P” le quali comprendono i modelli di fotocamere compatte superzoom dette anche fotocamere bridge.

Stando inoltre agli ultimissimi modelli presentati, pare che la serie “AW” sia definitivamente diventata “W“, una scelta certamente orientata all’intuitività. C’è inoltre da dire che le fotocamere compatte Nikon a listino Nital sono ormai davvero tantissime motivo per cui abbiamo deciso di selezionare le migliori fotocamere compatte Nikon al fine di rendere più semplice la vostra scelta. Sappiamo che l’intuitività è tutto, motivo per cui vogliamo che questo articolo sia fruibile e facilmente comprensibile per tutti, sia che vogliate una fotocamera basilare, sia che vogliate qualcosa di più professionale. Per questo motivo abbiamo deciso di suddividere i modelli in due macro categorie: inquadra e scatta, dedicato alle compatte basilari e Super Zoom, dedicato a chi vuole fare foto dalla distanza.

Le fotocamere Coolpix “basilari” che abbiamo inserito nella categoria inquadra e scatta includono caratteristiche ereditate da altre fotocamere di fascia maggiore o, come la tecnologia insegna, anche gli stessi processori di quelle che una volta erano le fotocamere top di gamma ma che ora, per evoluzione, sono diventate molto datate. Questo tipo di insegnamento deriva dalla tecnologia in generale, ma in fotografia è ancora più visibile proprio quando ci accorgiamo che il processore o il sensore che troviamo in una fotocamera basilare odierna è quello che una volta c’era nella top di gamma. In questa fascia troviamo sensori CCD e CMOS e, in alcuni casi, batterie al litio. Alcune delle compatte estremamente economiche utilizzano ancora batterie alcaline (di solito AA). A tal proposito, se la vostra scelta ricadrà su fotocamere con questa caratteristica, vi consigliamo di acquistare delle batterie alcaline ricaricabili per evitare un grande dispendio economico e ridurre l’inquinamento ambientale.

Le fotocamere compatte Nikon superzoom sono dei prodotti dotati di zoom molto estesi, grazie ai quali è possibile avvicinarsi anche ai soggetti più lontani. Si tratta soprattutto di modelli bridge, cioè delle macchine fotografiche che integrano un obiettivo non intercambiabile e un aspetto molto simile alle reflex. Questi dispositivi assicurano prestazioni molto più elevate rispetto ai modelli economici e permettono di controllare tutti i parametri di scatto anche in modalità manuale. Quest’ultima caratteristica fa capire che si tratta di fotocamere perfette sia per chi si avvicina al mondo della fotografia, sia a chi ha già esperienza e cerca un prodotto dotato di un obiettivo molto esteso.

Nell’articolo inoltre leggerete spesso la parola “SnapBridge“, si tratta di una recente tecnologia sviluppata da Nikon che sfrutta il Bluetooth per mettere in comunicazione la fotocamera con il vostro smartphone e/o tablet. Il vantaggio di questa tecnologia è sicuramente il fatto che avrete modo di condividere molto rapidamente le foto appena scattate o semplicemente usare il monitor dello smartphone come secondario. Per quanto concerne gli svantaggi, sicuramente verranno più considerati dai fotografi più esigenti: non è infatti possibile sfruttare questa tecnologia per condividere video, inoltre, sarà necessario condividere immagini ad una risoluzione più contenuta rispetto a quella originale a causa dei limiti fisici del Bluetooth.