Fotocamere Compatte Canon: scopriamo la gamma del produttore

Fotocamere compatte Canon: quale comprare

La gamma delle fotocamere compatte Canon è molto vasta, in quanto il produttore copre tutte le fasce di prezzo e di utilizzo. I prodotti di questa categoria si caratterizzano principalmente per le dimensioni molto contenute e per le prestazioni fotografiche che riescono ad offrire. Visto il grande numero di modelli, abbiamo deciso di selezionare solo i migliori, dividendoli in tre categorie: inquadra e scatta, superzoom e per esperti. Siamo quindi sicuri che in questa guida riusciate a trovare la compatta più adatta ai vostri bisogni e al vostro budget.

Al di là di ciò che si possa pensare delle fotocamere compatte Canon e delle compatte in generale, è bene specificare che, pur rimanendo della stessa dimensione contenuta di un tempo, ad oggi sono state tutte estremamente rivisitate e modernizzate. Le vecchie “compattine” di un tempo praticamente non esistono più, date le più recenti evoluzioni tecnologiche che pongono al centro di tutto la possibilità di condividere rapidamente un contenuto sul web o sui social. A tal proposito, l’intento di Canon per la serie “inquadra e scatta” è proprio quello di fornire all’utente un dispositivo facile da usare, privo di funzioni troppo tecniche da esperti e che riesca a mostrare subito un bello scatto poi facilmente condivisibile con gli amici. Infatti anche le compatte Canon più economiche dispongono ormai di chip WiFi per la condivisione dei propri scatti con smartphone o tablet. La fascia inquadra e scatta racchiude le fotocamere adatte a tutti in quanto estremamente semplici. Popolano questa fascia la gamma IXUS e la gamma PowerShot. La prima comprende le compatte super economiche e semplici, mentre la seconda è una gamma che integra prodotti che partono dai più semplici ed economici fino ad arrivare ai modelli professionali. Le macchine fotografiche presenti in questa prima fascia sono perfette per chi cerca un prodotto semplice che scatti buone foto, ma sono presenti anche dispositivi ottimi per chi vuole avvicinarsi alla fotografia con più serietà. Tutti i modelli inquadra e scatta si caratterizzano per i sensori CMOS e per la stabilizzazione dell’immagine che consente di avere sempre la massima nitidezza per foto e video.

La seconda categoria può essere definita come intermedia e pone l’attenzione sull’ottica e sul tipo di zoom che quest’ultima è in grado di garantire. Il vantaggio di questo segmento medio è proprio il fatto che, sebbene si tratti di fotocamere che non hanno grandissimi sensori, è possibile ottenere una buonissima qualità nello zoom grazie al tipo di costruzione. Una compatta zoom è spesso in grado di raggiungere distanze interessanti e paragonabili a teleobiettivi professionali. La caratteristica comune ad ogni compatta zoom di Canon è sicuramente l’HS System, cioè una combinazione vincente tra sensore ad alta sensibilità e potente processore DIGIC in grado di garantire immagini di eccellente qualità in ogni situazione. Inoltre tutti i modelli sono dotati di modalità manuale, questo fa capire che si tratta di prodotti pensati soprattutto per chi vuole dedicarsi in modo più serio alla fotografia. Troviamo anche il sistema ZoomPlus, una tecnologia di Canon in grado di raddoppiare lo zoom della fotocamera mantenendo comunque al contempo la qualità fotografica quasi invariata. Ovviamente anche su questi prodotti è presente la stabilizzazione dell’immagine, molto utile quando si utilizza uno zoom molto esteso ed è semplice scattare foto mosse.

L’ultima categoria di questa guida riguarda le fotocamere compatte Canon professionali, prodotti dedicati sicuramente a chi di fotografia ne mastica già in abbondanza. Vengono definite “professionali” proprio perché integrano caratteristiche ereditate direttamente dalle fotocamere di fascia superiore, magari reflex o mirrorless. Spesso le caratteristiche ereditate riguardano sensore d’immagine e processore, questo per permettere all’utente di avere un’altissima qualità di scatto, così come di elaborazione, in un corpo compatto e leggero. Seppur le fotocamere compatte professionali non abbiano ottiche intercambiabili, esse stanno avendo una grossa impennata nell’attuale mercato proprio perché soddisfano le esigenze di chi cerca la qualità piuttosto dell’ergonomia e/o la possibilità di cambiare ottica. I prodotti di quest’ultima categoria fanno parte della gamma PowerShot G, la più prestante per quanto riguarda le fotocamere compatte Canon.

Tutte le fotocamere compatte Canon della serie PowerShot G hanno alcune caratteristiche che le contraddistinguono da altri modelli, come ad esempio la possibilità di scattare foto in formato RAW, obiettivi con una maggiore apertura del diaframma rispetto ad altri modelli, un sensore più grande per garantire miglior qualità e un’elettronica più veloce.