Le migliori cuffie per ogni situazione: dal low-cost al lusso

Migliori cuffie: quale comprare

Che il mondo della tecnologia sia fortemente legato alla musica, e che quest’ultima dipenda molto dallo sviluppo tecnologico avvenuto negli anni, non è affatto un segreto. Il settore dell’audio è in stretto legame con la ricerca di nuovi materiali e nuovi integrati in grado di fornire esperienze di ascolto sempre più complete e versatili: fino a qualche anno fa le cuffie non pensavano ad adattarsi anche alle varie tipologie di sessioni audio – ascolto in mobilità, in studio, comunicazione da gaming, intrattenimento e supporto durante lo sport. Oggi possiamo dire che ci troviamo di fronte ad un mercato davvero molto vasto, e per questo abbiamo deciso di proporvi una selezione di quelle che, secondo Ridble, sono le migliori cuffie presenti sul mercato.

Queste sono catalogate, con proposte per tutte le fasce di prezzo, fondamentalmente in due macrocategorie: cuffie da ascolto semplice, e cuffie per circostanze particolari (gaming, sport). Per approfondire esclusivamente sulle cuffie da gioco vi rimandiamo alla nostra guida all’acquisto delle migliori cuffie gaming. Per tutte le altre tipologie di cuffie invece, continuate la lettura.

Per le cuffie da ascolto, a prescindere da qualsiasi sia l’attività che fisicamente andrete a svolgere (massimo relax in casa con un buon disco, in viaggio sui mezzi pubblici, durante le attività sportive, ecc.), godono ormai dell’avvento preponderante delle tecnologie wireless. Grazie al Bluetooth di ultima generazione e a chip per il pairing rapido come l’NFC, quasi tutte le cuffie ormai tendono ad essere sprovviste di cavi. Ciò non toglie però che, sui formati classici come le on-ear e le over-ear, solitamente anche nei più recenti modelli si può anche passare al buono e caro cavo jack da 3,5 millimetri. In questa guida vi suggeriremo sia modelli pensati per essere prettamente wireless, sia prettamente con cavo – oppure, come detto, soluzioni ibride. Tenetelo come primo criterio per scegliere le migliori cuffie che fanno al caso vostro!

L’altro principale criterio per scegliere le proprie cuffie è abbastanza chiave: il form factor, ovvero il formato con il quale le cuffie si approcciano al padiglione auricolare. Approfondiamo meglio sulle tipologie di form factor.

Migliori cuffie in-ear

Inizialmente snobbate, le cuffie in-ear sono praticamente il formato di cuffiette più utilizzato attualmente da parte di tutti i produttori per una serie di motivi. Sono, per capirci, le cuffiette di piccolo taglio che utilizzano dei gommini che si introducono, letteralmente, all’interno della parte esterna dell’orecchio, isolando a tappo l’ambiente esterno. Queste hanno preso piede dopo le iniziali superstizioni sulla comodità, soppiantando quasi completamente gli auricolari classici. Questi ultimi, solo in alcuni casi particolari come le Apple AirPods, sono praticamente scomparsi. Il motivo è presto detto: con una serie di gommini di dimensioni diversa, le cuffie in -ear sono ora in grado di adattarsi praticamente a tutte le circostanze e orecchie, senza risultare fastidiose.

C’è da dire che se state cercando le migliori cuffie sportive, è assolutamente il caso di puntare sulle cuffie in-ear wireless, visto che proprio in questa categoria si sono sviluppate tutte le migliori cuffie sportive, dotate spesso anche di funzionalità particolari pensate proprio alle attività in movimento. Fra queste spiccano sicuramente le in-ear corded, ovvero wireless e unite fra di loro con un semplice laccetto che funge da supporto da collo, e le nuovissime cuffie truly wireless.

“Truly wireless” è il termine magico che descrive quelle cuffiette in-ear (auricolari classiche in alcuni rari casi) completamente sprovviste di fili, che comunicano fra di loro semplicemente con la tecnologia Bluetooth, ormai giunta alla stabilissima versione Bluetooth 5.0. Queste si incastrano con un meccanismo solitamente gommato al padiglione auricolare, per garantire sia piena libertà durante lo svolgimento di attività motorie, sia elevata discrezione visto che sono assolutamente eleganti e poco vistose.

Migliori cuffie on-ear

La categoria delle cuffie on-ear è quella che viene spesso preferita dai giovani. Queste sono, letteralmente, le cuffie che hanno un form factor che si appoggia tramite dei cuscinetti al padiglione auricolare, ma senza inglobarlo. Questo permette di non essere completamente isolati dall’ambiente esterno, avendo un prodotto sicuramente visibile, ma leggero e non affatto ingombrante. Anche nel caso delle migliori cuffie on-ear troviamo sia soluzioni prettamente wired (con cavo), sia wireless, dove queste ultime sono quasi sempre utilizzabili anche con cavo e stanno lentamente sostituendo quelle tradizionali sul mercato.

La leggerezza, correlata alla buona potenza, sono sicuramente l’elemento chiave che dovrebbero farvi scegliere un paio di cuffie on-ear.

Migliori cuffie over-ear

L’ultima tipologia di form factor è quella delle cuffie over-ear, ovvero quelle che accolgono l’intero padiglione auricolare al loro interno, escludendo i rumori esterni e dando maggiore spazio al suono in assoluto. Anche queste sono sia cablate che wireless, con un ottima predominanza di modelli senza fili (ma sempre ibridi con ingresso jack da 3,5 mm), sebbene per i modelli da audiofili malati di pulizia con cavo placcato in oro sono ancora tanti, e non si estingueranno mai. Sicuramente c’è da notare che sono le cuffie tendenzialmente più ingombranti e pesanti in termini di formato, ma anche quelle che hanno di solito un suono più avvolgente, cancellazione attiva del rumore esterno (ANC) e una autonomia, per i modelli wireless, davvero prolungata.

Capite tutte le principali variabili di scelta, addentriamoci all’interno delle migliori cuffie per tipologia di formato, scoprendo sempre i modelli dal più economico a quello di fascia più alta.