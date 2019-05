Cuffie PS4: le migliori nella nostra guida all'acquisto

Cuffie PS4: quale comprare

La ricerca delle migliori cuffie PS4 è necessariamente influenzata da diversi fattori. Prima di tutto, la presenza di un microfono è assolutamente necessaria nel caso vogliate dedicarvi al meglio alle sessioni di gioco in multigiocatore online. Secondariamente, è opportuno proporre una selezione che comprenda sia headset classici, siano essi on-ear o over-ear, sia auricolari nel caso vi troviate più a vostro agio con un prodotto decisamente più leggero.

A questo si aggiunge la scelta di puntare ad un headset con connessione cablata oppure wireless. Nel primo caso, fortunatamente, la configurazione del controller Dualshock 4 di PS4 consente una connessione facile anche nel caso vi troviate ad una certa distanza dal monitor, vista la presenza di una porta jack standard da 3,5 mm direttamente sul pad. Potreste comunque voler puntare su un paio di cuffie PS4 wireless per evitare la presenza di ulteriori cavi nella vostra postazione di gioco, ma anche per l’aggiunta di alcune funzionalità esclusive proprio di questo tipo di prodotto in alcuni modelli che andremo a vedere in seguito. Va comunque detto che l’unica eventuale pecca di un headset wireless è la necessità di dover ricaricare costantemente le batterie integrate, magari proprio nei momenti meno opportuni.

E se le migliori cuffie PS4 non fossero da gaming?

Molti utenti chiedono spesso se è possibile evitare l’acquisto di un headset appositamente per il gaming utilizzando le proprie cuffie personali. La risposta più generica è sì, è possibile utilizzare i propri headset muniti di microfono indipendentemente dal fatto che siano predisposti per il gaming o che siano segnalati come compatibili con PS4. Ci sono comunque delle eccezioni importanti: prima di tutto non sono compatibili tutti gli auricolari o le cuffie sviluppati per l’utilizzo con device Apple, in quanto questi presentano il polo della presa jack in una posizione differente rispetto agli altri prodotti, rendendo di fatto inutilizzabile il microfono interno. Va anche segnalato che tutti i prodotti non pensati per il gaming il più delle volte vedono la mancanza di funzioni utili in questi casi come il supporto al Dolby digital 7.1 o ai pulsanti rapidi per mutare il microfono o alzare rapidamente il volume.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le cuffie wireless con connessione via Bluetooth. Di base, PlayStation 4 non supporta il collegamento di headset Bluetooth esterni, tuttavia è possibile acquistare un kit dongle+microfono utile proprio a questo scopo.

In questo caso, acquistando il prodotto direttamente da Amazon vi basterà collegare l’adattatore USB alla console, accoppiarlo con le vostre cuffie e collegare il microfono esterno (quello integrato nelle cuffie verrà sempre escluso automaticamente) alla presa jack del controller.