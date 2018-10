Cuffie gaming economiche: quali comprare

Per distinguere un paio di cuffie mirate all’ambito videoludico piuttosto che a quelle generiche per ascoltare musica, bisogna capire un concetto essenziale per compiere le giuste scelte in fase d’acquisto: un paio di cuffie gaming economiche (e non) avrà primariamente una finalità comunicativa. Adesso andremo a vedere nel dettaglio quali sono gli aspetti da valutare, ma sia chiaro che i driver, conosciuti più comunemente come “speaker”, non sono assolutamente la cosa più importante.

Con l’aumentare del prezzo chiaramente è lecito aspettarsi un miglioramento della qualità audio, ma se siete alla ricerca di un paio di cuffie gaming economiche valide, dunque pensate per comunicare in voice chat coi vostri amici senza risultare eccessivamente di bassa qualità ma al tempo stesso senza investire ingenti quantità di soldi, la validità degli speaker passa decisamente in secondo piano. Nel caso foste interessati invece ad acquistare una soluzione molto competente sotto ogni frangente, incluso quello prettamente sonoro, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato più in generale alle migliori cuffie gaming. Attenzione, però: il prezzo medio risulterà discretamente superiore a quello dei prodotti inclusi in questo articolo.

Buon microfono e comfort: i due must quando si parla di cuffie da gaming

Partendo dal microfono, è importante chiarire sin da subito che da un paio di cuffie gaming economiche non ci si può certamente aspettare funzioni avanzate come la riduzione attiva dei suoni di background, ma non per questo ogni soluzione è uguale alle concorrenti. La distinzione più importante da fare, ancor più della sensibilità del mic, è se si tratta di un prodotto unidirezionale o omnidirezionale. Questa distinzione di fatto è l’elemento che più interessa i giocatori quando si tratta di un prodotto per parlare online. Una soluzione unidirezionale è più indicata per garantire un suono pulito, riducendo al minimo la presenza di disturbi ambientali, mentre un microfono omnidirezionale vanta una maggiore flessibilità d’utilizzo.

Passando ora a parlare del comfort, gli elementi che più indicano la comodità di un paio di cuffie sono chiaramente i padiglioni che avvolgono gli speaker e l’asticella, o cerchietto, che funge da sostegno sulla nostra testa. I padiglioni devono assolutamente risultare generosamente imbottiti, oltre che rivestiti di materiale traspirante (maggiore freschezza, minore isolamento acustico) o in pelle sintetica (l’opposto), mentre il cerchietto non deve necessariamente aderire a questa regola anche se obbiettivamente è meglio che lo sia.

In aggiunta, il design del prodotto deve vantare almeno un paio di funzioni che possono in senso lato essere intese come facenti parte del comfort: una scocca leggera, così da ridurre il peso e lo stress sul cranio al minimo, ed una maniera di regolare il volume ed il muto del microfono, sia essa posta su un mini-controller lungo il cavo o direttamente sui padiglioni. Parlo di cavo perché quando si tratta di cuffie gaming economiche le varianti senza fili non sono presenti, e la motivazione è semplicemente economica. È possibile trovare prodotti senza fili, ma raramente riescono ad offrire un’esperienza wireless e risultano effettivamente meritevoli in questa fascia “under 60€”.