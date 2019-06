Migliori cuffie economiche: tutti i modelli a pochi euro

Sony MDR-ZX110AP

Ma facciamo che non state cercando cuffiette, bensì qualcosa di più grande, facile da trasportare, che non ingloba interamente le orecchie in un cuscinetto bensì mette a stretto contatto su di esso. Ecco che troviamo le Sony MDR-ZX110AP, modello di cuffie on-ear o sovraurali che, appunto, con un archetto da testa fa sì che l’audio sia forte e diretto nelle orecchie, senza però integrarle tutte all’interno dei cuscinetti. Traspiranti quindi, sono sicuramente da tempo le cuffie blockbuster numero 1 se non volete spendere troppo e avere comunque un buon paio di cuffie per l’ascolto musicale.

La loro caratteristica fisica principale è che dispongono di un design reclinabile: gli altoparlanti infatti possono essere ruotati per adattarsi meglio al capo, ma anche ripiegati su sé stessi per potersi fare piccoli piccoli ed eventualmente essere stipati in zaini o borse. Nelle tre colorazioni bianca, nera e rosa, le Sony MDR-ZX110AP sono sicuramente le migliori cuffie economiche on-ear con cavo in assoluto, atte ad ascoltare musica o a conversare al telefono, grazie anche al microfono integrato sul cavo. Questo è inglobato in un controllo remoto dotato anche di tasto per la risposta rapida: assente purtroppo il bilanciere del volume.

I driver interni, per i più tecnici, sono in neodimio e da 30 millimetri. La risposta in frequenza è pari a 12 Hz – 22 KHz, mentre l’impedenza è da 24 Ohm. Il jack è da 3,5 mm. Insomma, non il top sicuramente, ma a questo prezzo impressionante non potete davvero chiedere di meglio!