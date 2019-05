Migliori cuffie DJ: tutti i migliori modelli da portare in console

Cuffie DJ: quale comprare

Tutti i DJ hanno bisogno di un paio di cuffie – inutile che fate i fighi e lasciate i CDJ in Auto, vi servono. A partire dalle fasi di mixing più intense, fino alla semplice scelta dei brani da suonare, le cuffie sono lo strumento principale per un DJ, il quale a rigor di logica dovrebbe tenerle alle orecchie anche per svariate ore di seguito durante gli eventi. Ma, a questo punto, cosa è lecito aspettarsi da una cuffia da DJ? Vanno bene tutte, purché siano costose? Rispondiamo a queste e ad eventuali altre domande che potrebbero sorgervi se non siete pratici del settore.

Le cuffie DJ devono, prima cosa di tutto, essere comode e non torturare chi le indossa. Pensiamo sia proprio questa la prima prerogativa di un paio di buone cuffie per le sessioni di mixing: potrete sicuramente avere modelli con costi smisurati, ma se sono scomode e riscaldano dopo una mezz’oretta, ben poco ve ne fate. Il DJ infatti si trova a suonare mediamente per svariate ore e non può vivere il mix dei brani durante la serata come una tortura, costretto a togliere le cuffie. Spesso queste sono inoltre utilizzate per il pre-ascolto, cosa assolutamente essenziale per riuscire a mettere a tempo tutti i vari brani durante la sessione.

Per il resto, la ricerca di cuffie DJ dotate di risposta in frequenza assurda è oggettivamente un po’ stupido. Il DJ non ha bisogno di coinvolgimento e di sentire il sample il più naturale possibile: ha bisogno di essere ben isolato dall’ambiente esterno (per evitare il ritorno dei vari “tunz tunz” riprodotti nelle casse) e di avere una buona stereofonia con frequenze ben distinte ed enfatizzate nel ruolo che occupano; bassi che picchiano parecchio, alti cristallini e via dicendo. Il tutto è funzionale, poiché i bassi, in riferimento ai vari beat, sono anch’essi importanti per la messa a tempo dei brani, ma anche dei buoni medi sono importanti per capire il filtraggio, altra attività del DJ abbastanza fondamentale, dei brani in riproduzione. Importanti sono inoltre i driver, che tendenzialmente più sono grandi e più offrono una stereofonia migliore. Di contro chiaramente aumenta l’impedenza necessaria per suonare e ad alto volume (un altro aspetto da non sottovalutare), ma se avete una buona console non dovreste aver problemi.

Capiti quindi i punti essenziali da ricercare, passiamo ai modelli che abbiamo individuato. Questi sono suddivisi in due macrocategorie e in ordine di prezzo: in base al budget che avete a disposizione, scegliete il modello che preferite. Nella prima parte dedicata alla fascia medio-bassa trovate cuffie un po’ più per amatoriali, sebbene comunque non suggeriamo mai nulla di mediocre o dalla scarsa qualità; nella fascia alta consigliamo invece l’acquisto di cuffie più adatte a chi fa il DJ di professione.