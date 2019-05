Cover PS4: le migliori soluzioni per personalizzare la console

Cover PS4: quale comprare

Personalizzare la propria PS4 non è effettivamente una funzionalità così scontata come potrebbe sembrare. Al contrario delle classiche console portatili, le cui cover vengono proposte in tutte le fantasie possibili ed immaginabili, una console fissa viene normalmente proposta in diverse varianti cromatiche proprio per l’impossibilità di essere personalizzate personalmente. Oltre ai diversi colori disponibili per PS4, infatti, sono presenti sul mercato alcune dizioni limitate e serigrafate con loghi e fantasie dedicati ad un gioco specifico o ad una ricorrenza particolare, come nel caso della PS4 20° Anniversario, oggi praticamente introvabile se non a prezzi folli.

Ciononostante, la prima edizione di PS4, la cosiddetta PS4 Chassis C, può vantare un’effettiva personalizzazione ufficiale grazie alla possibilità di cambiare il faceplate superiore della console con altri colori o fantasie. Per quanto riguarda, invece una personalizzazione più profonda e sicuramente più stravagante, in questo caso vengono in soccorso le terze parti con delle skin adesive apposite, oggi proposte in centinaia di varianti, colori e fantasie sia per PS4 standard, sia per le più recenti PS4 Slim o Chassis D e PS4 Pro. Il più delle volte – è bene notarlo – le skin adesive possono far storcere il naso per una qualità a volte un tantino scadente, specialmente per quanto riguarda le skin dedicate ai controller, tuttavia alcune proposte di cover PS4 possono davvero dare un tocco più divertente alla console senza dover spendere cifre molto importanti.