Cover Nintendo Switch: le migliori per trasportare la console in comodità

Cover Nintendo Switch: quale comprare

Ora che hai acquistato Nintendo Switch – se ancora non l’hai fatto puoi sempre approfittare delle ultime offerte di Amazon – e intendi sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla console, la protezione e le soluzioni per trasportare la console in piena comodità e senza rischi è un fattore comunque molto importante. Per quanto Nintendo abbia sempre posto come priorità la resistenza delle proprie console portatili anche per poter essere utilizzate senza rischi anche da un pubblico decisamente più giovane, Switch non rappresenta una console portatile in maniera stretta, ma una sorta di console casalinga con possibilità di essere anche utilizzata in portatilità.

Considerando, dunque, il form factor della console, con il suo design a tablet e dunque uno schermo touch screen completamente esposto, l’acquisto di una cover o di una custodia rigida risulta quanto mai fondamentale. Per questo andremo ora a proporre una selezione di diversi tipi di cover, partendo da dei semplici gusci protettivi fino a delle vere e proprie cover da viaggio per il trasporto non solo della semplice console intesa come tablet, ma anche dei suoi accessori e addirittura della stessa dock station per dei viaggi prolungati. I prodotti che seguiranno saranno organizzati per tipologia e fascia di prezzo, comprendendo una descrizione sulle loro funzionalità e caratteristiche principali e, naturalmente, dei comodi link per un acquisto rapido e comodo. Infine, se hai trovato il prodotto che cercavi puoi dare un’occhiata anche alle nostre guide all’acquisto Nintendo Switch accessori o Nintendo Switch giochi in uscita per non perderti tutte le ultime novità sulla nuova console della grande N.

Qualità costruttiva

Il fattore principale da considerare è la qualità di costruzione della cover in questione. Il mercato degli accessori è infatti pieno di aziende che preferiscono mantenere il prezzo dei loro prodotti il più basso possibile, e finiscono per produrre cover che non valgono nemmeno quel costo. Gli utenti comuni non hanno però la possibilità di comparare diversi tipi di cover e materiali, e sono costretti a scegliere il primo modello che sembra più adatto. C’è però da considerare un fattore: un prodotto di bassa qualità dura molto meno di uno di alta qualità. Questo porta a dover rimpiazzare i prodotti di qualità scarsa molto più spesso, mentre una cover ben fatta può durare anni.

Resistenza e spazio a disposizione

Collegato alla qualità costruttiva troviamo la resistenza a impatti e pressioni. Questo fattore è anch’esso importante per una cover Nintendo Switch, anche se non direttamente collegato alla qualità: alcune cover puntano al design e al gusto, altre invece alla protezione vera e propria. La scelta dipende ovviamente dalle tue necessità, e se la cover ti serva per trasportare la console in uno zaino o tra i bagagli nell’auto. La rigidità è un fattore importante, assieme alla presenza di imbottiture ben realizzate nelle custodie vere e proprie, fattore difficile da valutare basandosi solamente su fotografie promozionali.

Discorso simile per lo spazio extra a disposizione. Lo scopo principale è trasportare la console, ovviamente, ma molte custodie offrono spazi aggiuntivi e tasche in cui inserire cartucce di giochi. I modelli più grandi permettono addirittura di trasportare dock, cavi e accessori aggiuntivi, e in questo caso inizia a contare l’imbottitura anche per proteggere gli accessori più fragili. Ovviamente scegliere il tipo di custodia dipende dalle tue esigenze e dalle dimensioni che hai in mente, e ogni fattore va calcolato a seconda delle necessità che vuoi risolvere. E infine la comodità è anch’essa un fattore da considerare, considerando che maggiore spazio vuol dire maggiore dimensioni.