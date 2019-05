Migliori controller PS4: tutte le soluzioni per la tua console

Miglior Controller PS4: quale comprare

Con il passaggio dal design classico che da sempre ha contraddistinto i controller PlayStation all’ultimo DualShock 4, molti giocatori sono rimasti inizialmente spiazzati da una scelta che non ho è riuscita in alcune occasioni ad accontentare gli utenti più esigenti. Naturalmente un primo problema è stato rappresentato dai difetti di fabbricazione della prima produzione di DualShock 4, la cui protezione in gomma delle levette analogiche si è rivelata decisamente insufficiente e facile da usurare; problema poi risolto con gli stock successivi. Con il passare degli anni, in ogni caso, il DualShock 4, così come il sistema di comandi di PS4 in generale, è stato sempre più apprezzato fino a rappresentare oggi uno dei controller maggiormente equilibrati, anche se con qualche alto e basso.

Tra questi ad esempio, un’ottima ergonomia accompagnata – dall’altra parte – dalla presenza di un trackpad centrale decisamente ingombrante e mai del tutto sfruttato come ci si sarebbe potuti aspettare inizialmente. Almeno per quanto riguarda le applicazioni a livello di gameplay. Nonostante la bontà dell’originale pad di PlayStation 4 che lo inserisce nelle primissime posizioni tra i migliori controller PS4, diversi utenti hanno comunque sentito diverse necessità per quanto riguarda l’acquisto di un controller PS4, sia per quanto riguarda l’acquisto di un semplice controller secondario a basso costo, sia per quanto riguarda il gaming ad alti livelli, anche nella sfera del competitivo.

Per questi motivi, la nostra selezione terrà debitamente conto di tutti questi tipi di necessità per andare incontro alla necessità di trovare il miglior controller PS4, proponendo prodotti più economici per coloro che fossero alla ricerca di un semplice pad di scorta o di uno comunque secondario, prodotti che posano stimolare la vostra fantasia con le più interessanti varianti dell’originale DualShock 4, fino ai controller PS4 specificamente pensati per il gioco competitivo, anche a costo di una spesa decisamente più importante. Vediamo, dunque, la selezione dei migliori controller PS4.