Compact Flash: come scegliere la migliore CF

SanDisk Extreme Pro Compact Flash

Restando in casa SanDisk troviamo le Extreme Pro, delle CF ancora più performanti rispetto a quelle viste sopra, sia dal punto di vista della velocità che della resistenza. Anche in questo caso lo standard utilizzato è l’UDMA 7, ma la velocità massima in lettura sale a 160 MB/s, mentre quella in scrittura arriva a ben 150 MB/s. In questo caso sarà quindi possibile avere maggiore velocità di quando si scattano raffiche di foto in JPEG e RAW e sarà possibile registrare video in 4K senza problemi. Per quanto riguarda i filmati abbiamo una velocità minima garantita durante la registrazione di ben 65 MB/s. Anche in questo caso è stato utilizzato il silicone RTV per avere una resistenza migliore: le temperature a cui può resistere vanno da -25° C fino a 85° C. Inoltre queste CF possono resistere ad urti e all’umidità, una caratteristica da non sottovalutare quando si deve utilizzare la fotocamera in luoghi dal clima estremo. Le SanDisk Extreme Pro sono dedicate ai professionisti che hanno bisogno di prestazioni e resistenza.