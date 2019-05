Chiavette USB: come e quale scegliere

Come scegliere una Pendrive

Seppur la quasi totalità delle persone erroneamente non vada oltre la dimensione dello storage, le chiavette USB presentano altre due caratteristiche tecniche di fondamentale importanza: la larghezza di banda passante nell’unità USB e le velocità di lettura/scrittura.

Il primo caso è solo il modo tecnico per definirne la versione del drive: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.1. Queste prevedono bande rispettivamente di 12 Megabit/s, 480 Megabit/s, 4,8 Gigabit/s e 10 Gigabit/s (5 per la versione 3.1 Gen 1 e 10 per la versione 3.1 Gen 2) per il trasferimento dati – memorandum: 1 byte = 8 bit, quindi 5 Gigabit/s equivalgono a circa 640 Megabyte per secondo.

Ciò non vuol dire che le tutte le chiavette USB 3.0 leggono e scrivono alla stessa velocità. Infatti, basta fare riferimento alla seconda caratteristica citata poco sopra: le velocità di lettura/scrittura. Queste lasciano poco spazio alla fantasia: si tratta appunto della rapidità con cui i file vengono letti sulla chiavetta e quella di scrittura dei dati sulla stessa.

Data le diverse velocità è possibile che in caso di qualità al ribasso una chiavetta USB 3.0 possa risultare più lenta di una tecnicamente migliore della versione 2.0, quindi non date sempre le cose per scontate! Altro fattore da considerare è la capacità di RPM (giri al minuto) del nostro hard disk: sarà inutile comprare una pendrive che viaggia alla velocità della luce quando il nostro HDD è rimasto alla scoperta della ruota, risultando un collo di bottiglia non indifferente per la nostra chiavetta superveloce (che magari abbiamo anche pagato un prezzo superiore alla media). Se avete un disco fisso da 7200 RPM o i più recenti SSD non preoccupatevi delle ipotetiche riduzioni delle prestazioni della flash drive.

È decisamente importante anche la tipologia d’ingresso USB a disposizione del vostro dispositivo: tutte le versioni sono retro compatibili con quelle precedenti, ma sicuramente comprare una 3.0 e pretendere che sia performante su un PC dotato di USB 2.0 è senza dubbio sbagliato. Tuttavia, oggi che chiavette USB sono quasi tutte 3.0 e 3.1, oppure proposte in versione 3.0 a prezzo identico rispetto alle 2.0, quindi in questa guida troverete solo modelli seguenti i nuovi suddetti standard. Se vi serve operare però solo su porte USB 2.0 (ricordatevi comunque che la chiavetta è uno strumento da sfruttare sempre nel tempo e su tutte le macchine che vi circondano), allora farete bene a scegliere una chiavetta USB 3.0 con velocità di scrittura e lettura non troppo elevata, poiché inutile.

Se avete bisogno di riconoscere quali siano le porte USB 3.0 del vostro computer o dispositivo che sia, basta semplicemente guardare il colore dell’ingresso: le porte di ultima generazione presentano una colorazione blu rispetto alle precedenti che presentano il classico colore nero/bianco. Altra piccola precisazione, ormai sempre più importante e rilevante nell’acquisto di una chiavetta: la presenza del connettore USB Type-C. Se fate parte di quegli utenti possessori di un dispositivo con connettore di Tipo C, inclusi smartphone e tablet, allora fate attenzione a scegliere (se lo volete ovviamente) un prodotto con questa nuova tipologia di dock, indicata ovviamente espressamente nei prodotti che troverete di seguito.

Ultimo aspetto, ma non meno importante: la capacità di memoria della chiavetta. Se non avete mai acquistato una pendrive e siete poco pratici, sappiate che, per trasferire file di dimensioni ridotte, come documenti, qualche foto e cose simili, vi basta scegliere una 16 o una 32 GB. Avete necessità di spostare file più pesanti come lo possono essere file video ad alta risoluzione? Uno storage di 64 GB sarà sufficiente alle vostre esigenze. Se invece i vostri file video saranno in 4K, se avrete enormi archivi digitali o software molto pesanti, i tagli maggiori dai 128 GB in avanti saranno l’obiettivo del vostro acquisto.

Superata questa fase conoscitiva e preparatoria, possiamo passare alle protagoniste della nostra guida. Queste saranno suddivise per tagli di memoria e brand più noti, ottenendo le migliori chiavette USB sul mercato.