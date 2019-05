Migliori casse wireless per TV: ecco i re del salotto

Migliori casse wireless: quale comprare

Grazie all’arrivo di televisioni sempre più grandi e dalle risoluzioni sempre più definite, sale spontanea l’ansia di catapultarsi in qualche negozio di elettronica a vedere quali casse wireless per TV sono disponibili sul mercato. Questo perché, anche se spesso le TV vengono commercializzate con speaker integrati, molto spesso l’utente è incline a spendere qualcosina in più per godere di un audio ancora più avvolgente, definito e, volendo, in modalità multi-link.

A questo punto la scelta di diverse casse wireless per TV si focalizza principalmente sull’individuazione di un dispositivo sottile, spesso poco vistoso, che fa da compagnia al televisore ma che non distrae rispetto al re incontrastato: il film che si sta guardando. Le soundbar sono le migliori scelte quando si parla di casse wireless per TV e molto spesso capita che, come vedremo all’interno della nostra guida alle migliori casse wireless per TV, alcune soundbar siano in grado di comunicare con il proprio televisore.

Questo è ancora più vero quando si decide di procedere all’acquisto di casse wireless per TV dello stesso produttore del televisore che si ha in salotto. Sia chiaro che nessuno ci vieta di acquistare delle casse wireless per TV di un brand diverso da quello del proprio televisore, ma ci preme sottolineare che esistono alcune situazioni in cui sono presenti diversi vantaggi ad accompagnare un televisore Samsung da una soundbar Samsung – un esempio fra tanti.

I criteri di valutazione che ci hanno permesso di creare questa guida per l’acquisto, si rifanno principalmente alla capacità delle casse wireless di premiare un certo tipo di ascolto. Trattandosi di soluzioni da salotto, abbiamo focalizzato la nostra attenzione verso quei prodotti che sono in grado di dare una marcia in più al parlato e alle colonne sonore, anima e colonna portante di ogni film. Volendo, però, le casse wireless qui presenti possono essere usate anche per ascoltare musica. Prima di andare, però, ricordiamo che anche i prodotti più economici sono stati scelti tenendo in considerazione elevati standard di qualità; in questo caso, nella nostra guida alle migliori casse wireless per TV, spendere poco non significa godere di una qualità audio scadente, anzi.