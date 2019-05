Migliori casse portatili: la nostra selezione delle più interessanti

Migliori casse portatili: quale comprare

Le casse portatili sono una categoria di prodotti fondamentalmente indirizzata per chi ha necessità di un dispositivo pensato per una diffusione della musica particolare, qualcosa che difficilmente è possibile raggiungere con un set di casse Bluetooth “standard”. Come vedremo nel corso della nostra guida, la nostra attenzione è principalmente circoscritta su casse portatili che ovviamente permettono di ascoltare musica, ma pensando a contesti che si allontanano dalla semplice diffusione audio in casa.

Queste casse portarli spesso hanno un design che potrebbe apparire ingombrante, sicuramente non un limite per chi vuole questo tipo di prodotti. Essi sono tutti muniti di diversi ingressi AUX IN per permettere la diffusione audio da dispositivi esterni ma accompagnati dal classico modulo Bluetooth. La presenza della porta LINE IN permette poi di agganciare rapidamente un microfono o una chitarra per iniziare a suonare dal vivo, anche potendo sfruttare speaker da 140 W o superiori. Avendo capito che si parla di casse portarli con un indirizzo ben particolare, non dovrebbe sorprendere la presenza per alcuni di ruote o aste per trasportarle come dei classici trolley.

Ultima, ma non per importanza, la presenza di moduli batteria che permettono di utilizzare le casse portali anche lontano da una presa di corrente. Per realizzare la nostra selezione di casse portatili abbiamo tenuto conto di tutti i principali modelli disponibili sul mercato, categorizzando aziende che lavorano nel settore dell’audio da anni e che dispongono ovviamente anche di un ottimo servizio clienti. Fra queste abbiamo ovviamente preferito i modelli dotati di audio di alto livello per ogni fascia di prezzo, preferendo anche i modelli che dispongono di “optional” aggiuntivi.

Di seguito trovate quindi solo le migliori casse portatili, in ordine crescente di prezzo, da acquistare per essere portate con voi e far festa ovunque vogliate.