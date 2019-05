Migliori casse per tablet: la parola d'ordine è Hi-Res audio

Migliori casse per tablet: quale comprare

L’arrivo dei tablet come prodotto di consumo ha sancito la nascita di un nuovo interesse verso dispositivi decisamente più facili da trasportare rispetto ai comuni notebook. Ben presto, anche grazie all’arrivo di sistemi operativi mobile sempre più ricchi di funzioni, gli utenti – tra cui il sottoscritto – hanno iniziato ad utilizzare i tablet come dei prodotti votati principalmente alla fruizione di contenuti video.

Grazie a display nella maggior parte dei casi da 10 pollici e con moduli batteria da diverse migliaia di mAh, guardare video, serie TV o interi film, è diventato un processo quasi naturale. A questo però bisogna aggiungere che, trattandosi di contenuti decisamente diversi da un brano musicale da ascoltare anche con le casse integrate, è iniziata abbastanza presto la necessità di abbinare delle casse per tablet capaci di offrire la migliore qualità audio possibile.

I film (così come le serie TV o i contenuti video in generale) richiedono spesso delle accortezze diverse rispetto a chi vuole ascoltare musica – in questo caso, magari, la stragrande maggioranza delle persone tende a spingersi verso l’acquisto delle migliori casse per smartphone o casse Bluetooth generiche in cui vengono premiati i bassi oppure una gamma acustica più ampia. Per quanto riguarda le casse per tablet, in questa nostra guida, ci siamo focalizzati sulla ricerca delle migliori che abbiano tutti i requisiti adatti per la fruizione di contenuti multimediali ad altissima qualità.

Ovviamente si tratta di casse per tablet con connettività Bluetooth (alcune volte anche Wi-Fi) sviluppate per premiare una determinata gamma acustica: principalmente il parlato e le colonne sonore. Da questo punto di vista abbiamo quindi focalizzato la nostra attenzione sulle migliori casse per tablet con profili audio Hi-Res a partire dai 24-bit a 96 kHz e superiori. A questo proposito, questa piccola immagine qui sotto può dare un minimo di cognizione di causa sul perché abbiamo scelto proprio questo genere di qualità.

Scegliere delle casse per tablet diverse, magari con profili audio inferiori, avrebbe senso solo se foste alla ricerca di un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica senza grosse pretese; in questo caso, come già saprete, abbiamo realizzato la guida sulle migliori casse Bluetooth. Se, diversamente, utilizzate i tablet principalmente sul divano (o sul letto, perché no), magari per guardare la vostra serie TV su Netflix, la ricerca di casse per tablet con profilo audio Hi-Res è il minimo che si possa fare per avere una qualità audio sopra la media, dove tutta la gamma audio è al posto giusto e dove non viene sacrificato il parlato a fronte della traccia sonora di sottofondo o viceversa.

Qualità audio sopra la media va ovviamente a braccetto con un prezzo di listino certamente più elevato rispetto a quanto si possa sperare per delle casse “normali”, pertanto in questa selezione delle migliori casse per tablet abbiamo tentato di scegliere prodotti partendo ovviamente dal più economico pur sempre mantenendo fisso l’obbiettivo di proporvi casse per tablet Hi-Res ready.