Migliori casse per smartphone: piccole, leggere e potenti

Fresh ‘n Rebel Rockbox Brick

Restando al di sotto del limite delle 50€, all’interno della nostra guida sulle casse per smartphone, non potevamo non consigliarvi di prendere in considerazione il modello Fresh ‘n Rebel Rockbox Brick. In un corpo estremamente compatto, leggero ma robusto, è possibile trovare due radiatori passivi capaci di generare una potenza audio pari a 12 W. Non siamo di fronte ad un muro di suono tale da cambiarvi pettinatura, ma è in grado di offrire tante piccole soddisfazioni anche in stanze di dimensioni piuttosto modeste.

All’interno del dispositivo è anche presente una batteria da 4000 mAh. Oltre a garantire un utilizzo continuativo di circa 20 ore, il modulo batteria offre un’ancora di salvezza per chi ha necessità di una ricarica al proprio smartphone. Infatti, basta collegare il cavo USB alla porta del Fresh ‘n Rebel Rockbox Brick per iniziare il proprio dispositivo mobile.

Il design vede la presenza di una lavorazione in tessuto industriale di diverse colorazioni, pensato per proteggere lo speaker da piccoli graffi e per offrire ampia scelta a chi ama possedere speaker Bluetooth di varie colorazioni. Per chi volesse qualcosa di più dal modello Rockbox XL, la variante Fresh ‘n Rebel Rockbox Brick XL genera un muro di suono da 15 W e permette anche il pairing di due casse (ovviamente stesso modello) per ricreare un vero effetto stereo.