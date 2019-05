Migliori casse PC wireless: dare voce al proprio computer senza compromessi

Migliori casse PC wireless: quale comprare

Nonostante il settore mobile ci abbia spinto verso un utilizzo sempre più importante di smartphone e tablet, ancora oggi capita spesso di tornare a casa e avere “necessità” di passare qualche ora al proprio computer, magari per guardare un film su un display più grande, per lanciarsi in qualche sfida online con i propri amici oppure per dilettarsi in hobby che evidentemente non possono essere soddisfatti su dispositivi mobile.

Essendo la nostra vita più o meno indissolubilmente legata alla musica, sia ascoltata attentamente che magari di sottofondo, diventa abbastanza evidente la necessità di dover ricorrere all’utilizzo di casse esterne per dare maggior fiato al brano del proprio artista preferito. Sebbene la stragrande maggioranza degli attuali monitor venga commercializzato con un sistema audio integrato, pare quasi scontato sottolineare come spesso e volentieri si ha a che fare con delle soluzioni di fortuna, buone più che altro per un ascolto rapido e senza pretese.

Chi invece ha necessità di ascoltare musica con un certo grado di qualità, si trova a dover cercare fra le migliori casse PC wireless quella che soddisfa i propri requisiti di ascolto e di design. In questa nostra guida ci focalizziamo sull’aspetto wireless (molto spesso nella forma di moduli Bluetooth e/o NFC), formato sempre più richiesto e che ormai trova praticamente campo libero in ogni situazione visto la presenza dei moduli Bluetooth anche nei computer desktop o notebook.

Addentriamoci quindi all’interno della guida sulle casse PC wireless, come sempre suddivise in fasce di prezzo con un particolare accento – nella fascia alta – per la funzionalità multi-room, ovvero la tecnologia che permette di creare un ponte fra le casse PC wireless in modo da inviare la traccia audio anche in altre stanze attraverso due o più speaker.