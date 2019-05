Migliori casse Bluetooth: come e quali scegliere

Anker SoundCore

La nostra offerta di chiusura per la gamma di prezzo fino ad un massimo di 50€. L’Anker SoundCore è uno speaker wireless di indubbia qualità costruttiva e acustica. Caratterizzato da due driver da 3 Watt incorpora anche un radiatore passivo a forma di spirale per garantire bassi caldi e corposi. Purtroppo è presente un modulo Bluetooth 4.0 – ci saremo aspettati di trovare come minimo la versione 4.1 che, come abbiamo visto, trova posto in soluzioni più economiche -, ma chiudiamo un occhio grazie alla presenza di una batteria integrata da 4400 mAh. Questo comporta che l’Anker SoundCore duri per una bellezza di 24 ore (stimate) con l’asticella del volume fissata all’80% di potenza – mica male! Per ricaricarla servono poi circa cinque ore attraverso un banalissimo cavo micro USB.

Lo speaker wireless dispone lateralmente dell’ingresso aux in, l’entrata micro USB di cui sopra e il foro per il microfono. La faccia superiore vede invece, da sinistra verso destra, il tasto accensione, il bilanciere per il volume spezzato dal tasto play/pause che funge anche da tasto per accettare le chiamate entranti e, infine, il tasto per avviare il “pairing” dei dispositivi Bluetooth. Con un ingombro pari a 165 x 45 x 54 mm per un peso di circa 358 grammi, l’Anker SoundCore è uno dei migliori speaker wireless nella soglia delle 50€.