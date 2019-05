Migliori casse Bluetooth economiche: come e quali scegliere

Migliori casse Bluetooth economiche: quale comprare

Molto spesso capita di essere fuori per una gita oppure in casa, in comodità sul divano, e avere voglia di ascoltare un po’ di musica ad alto volume. Nonostante i nostri smartphone siano ormai quasi tutti muniti di casse stereo, capita spesso di non riuscire ad apprezzare un giro di basso o il riff di batteria per via di evidenti limiti fisici; stiamo pur sempre parlando di casse integrate in un telefono.

A questo punto, quasi sempre, la cosa più semplice da fare è prendere un paio di casse e di collegare il jack audio. Ma che fare nel caso in cui si volesse evitare di dipendere da cavi e cavetti? La cosa più semplice è quella di ricorrere a speaker Bluetooth. Come abbiamo visto nella nostra personale selezione dei migliori casse Bluetooth, ne esistono di tante forme e dimensioni. E se volessimo concentrarci solo sulle migliori casse Bluetooth economiche? Magari non abbiamo grosse pretese per quanto riguarda la qualità audio in generale; ci interessa unicamente scegliere delle casse Bluetooth economiche in grado di permetterci di ascoltare musica ad un volume più alto, magari anche mentre siamo in doccia.

Qui di seguito vi proponiamo quelle che secondo noi sono le migliori casse Bluetooth economiche. L’obbiettivo principe è quello di non superare la soglia dei 70€, cifra che fa quasi da spartiacque virtuale fra casse Bluetooth economiche e casse Bluetooth già con qualche specifica tecnica più particolare. Nonostante questo, ci siamo prefissati l’obbiettivo di proporvi casse Bluetooth economiche ma di qualità, con un design curato (per quanto la fascia di prezzo permetta di trovare soluzioni estremamente curate dal punto di vista estetico) e con un’autonomia in grado di regalarvi qualche ora di spensieratezza mentre siete impegnati a godervi un po’ di tempo libero.