Come assemblare un PC: quale case scegliere e perché

Migliori case PC: quale comprare

Oltre al lato funzionale, il case raffigura anche il principale fattore estetico di un PC. I brand che operano in questo settore sono tantissimi, risultando in un’offerta immensa di case. Proprio per questo è facile trovarsi disorientati ed indecisi su quale prodotto comprare.

Al contrario di molti componenti PC che devono rispettare dei rigorosi standard di design e dimensioni, ai case è concessa una certa flessibilità e creatività. I requisiti per il layout interno sono abbastanza semplici da seguire, lasciando nelle mani del produttore tantissimi dettagli da definire. Nonostante la somiglianza di tantissimi prodotti sul mercato, è possibile trovare dei case dai design davvero singolari. Torniamo però al succo del discorso.

Caratteristiche tecniche: quanto contano?

In generale i case sono ricchi di informazioni proponendo una scheda tecnica davvero estesa, ma che andrà ad influire solo in parte sulla scelta finale. Ovvero, se non abbiamo necessità di un masterizzatore DVD possiamo anche ignorare il numero di slot a disposizione. Bisogna anche considerare che lo spazio occupato da questi slot graverà sul passaggio dell’aria all’interno del case, seppur in minima parte. Andremo inoltre a pagare un costo in più per qualcosa che non utilizzeremo, non proprio ottimale. Questo argomento può essere riproposto sulle varie caratteristiche del case, proprio per questo motivo un numero maggiore sulla scheda tecnica non determina il case migliore e non si dovrebbero guardare puramente questi numeri.

Quale approccio utilizzare quindi? Essendo il contenitore di tutta la componentistica, il nostro consiglio è quello di sceglierlo come ultimo in assoluto andando a valutare il resto dei componenti che verranno accolti al suo interno. In questa maniera potremo scegliere con più consapevolezza il case più adatto, mirando a qualcosa in linea con il resto del configurazione. Uno sguardo più avvicinato ci mostra un’industria sempre più propensa a design eleganti ed appariscenti con innovativi layout interni. Per questo motivo riteniamo la data di rilascio un dato essenziale per la nostra scelta di migliori case PC, valutando tra gli ultimissimi modelli in circolazione.

Durata nel tempo

Complessivamente quello che vogliamo ottenere è un prodotto duraturo che vi soddisfi nel corso del tempo. Come nel caso dell’alimentatore o del monitor, il case è tendenzialmente un componente che non verrà sostituito, per questo motivo consigliamo di considerare un investimento in modo da rimanere soddisfatti del proprio acquisto a lungo termine. Vediamo quindi i migliori case PC che abbiamo selezionato.