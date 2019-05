Batterie esterne per tablet: quali e come scegliere

Batterie esterne per tablet quale comprare

Ricaricare un tablet è sicuramente una cosa impegnativa, visto che di solito anche i modelli più piccoli, magari da 8″, sono dotati da un modulo da circa 6000 mah. Iniziamo dicendo che considerare la batteria esterna che solitamente sfruttate per uno smartphone come valida compagna per ricaricare anche un tablet è, spesso, sbagliato. Sì, perché se avete risparmiato acquistando un modello che non è in grado di raggiungere i 2.4 Ampere, intensità di corrente impiegata solitamente per tutti i tablet, allora i tempi di ricarica potrebbero raggiungere cifre davvero disumane, non considerabili adatte – non è possibile pensare che per ricaricare un iPad possa andarvi bene impiegarci 6-8 ore. Ecco quindi una considerazione importante: se avete già scelto un prodotto di piccola capacità nella nostra guida all’acquisto della migliore batteria esterna, allora dovrete per il vostro tablet probabilmente acquistarne una seconda. Se invece ne avete acquistato una di media o grande capacità, che supporta un output ad almeno 2.4 Ampere, allora potete anche accontentarvi e usare ciò che già avete. Tenete presente inoltre la tecnologia Quick Charge 3.0, supportata da alcuni tablet per la ricarica più rapida e anche da alcune batterie esterne per tablet.

Molto implicito, ma è giusto sottolinearlo, è appunto la capacità: da una batteria esterna da 10000 mah non avrete mai due ricariche di un iPad o di un tablet da 10″, proprio perché al loro interno spesso sono presenti batterie molto grandi, da 7000 mah in su. Ecco quindi che, in questa guida, opteremo per la selezione di prodotti solo di grandi capacità, ad eccezion fatta per un modello più economico che possa venirvi incontro se proprio non volete spendere troppo e portare con voi un prodotto dall’ingombro importante. Proprio l’ingombro è un’altra cosa da tenere fortemente in considerazione quando si ricarica un tablet: tutte le batterie esterne per tablet sono grandi, perché dispongono di molte celle per portare in mobilità molta carica. Munitevi quindi di zainetto, borsello o di uno spazio all’interno del portaoggetti della vostra autovettura, e scoprite quali modelli scegliere.