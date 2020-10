Migliori auricolari wireless: le migliori cuffie true wireless su cui fare affidamento

Migliori auricolari wireless: quale comprare

La musica è orma parte consolidata delle nostre vite e fare riferimento ad un buon paio di cuffiette è una cosa che ormai facciamo tutti; chi con un budget più contenuto, chi più abbondante. C’è da dire però che, per come è evoluto in modo esponenziale il rapporto che abbiamo con smartphone e PC, ascoltare la musica non è l’unica attività che svolgiamo abitualmente con delle cuffie: ci sono le chiamate, c’è l’eseguire l’attività sportiva con un sistema di coaching vocale, ma anche il semplice isolamento dall’ambiente esterno.

Scegliere i migliori auricolari wireless è tutt’altro che facile come sembra. Da qualche anno è giunta sul mercato la tecnologia “completamente wireless” che, grazie al Bluetooth di nuova generazione, ha finalmente consentito agli auricolari di distaccarsi fisicamente l’uno dall’altro pur continuando a comunicare regolarmente e a suonare all’unisono. Questa nuova tecnologia, ribattezzata “true wireless” nell’Oltreoceano, ha ufficialmente mandato in pensione i migliori auricolari wireless come eravamo abituati a concepirli; essa ha dato il via ad una nuova storia tutta fatta, più che altro, i “migliori cuffie true wireless“.

I produttori si sono sbizzarriti tanto e continuano a farlo, creando design sempre diversi e funzionalità sempre più particolari per ogni modello. Non è dunque facile sceglierne una, e sia perché i modelli sono sempre di più e con un’uscita sul mercato frequente, sia perché spesso fanno decisamente a gara sulle stesse fasce di prezzo.

Come fare quindi? In questa guida vogliamo rendervi la vita decisamente più facile: abbiamo realizzato una selezione di migliori auricolari wireless per voi, seguendo alcuni criteri. Vediamoli di seguito.

Performance audio: ascolto e comunicazione

Prima di tutto, per scegliere i migliori auricolari wireless abbiamo scelto di volgere uno sguardo alle performance audio. A prescindere dalla fascia di prezzo, le cuffie che acquistate devono suonare bene. Chiaro che spendere di più solitamente offre opportunità maggiori, ma ciò non significa che optare per dei modelli più economici significa avere performance di ascolto e di comunicazione scarse.

Per questo abbiamo escluso tutti i modelli che non dispongono di un rapporto qualità/prezzo ben pesato: tutte le migliori cuffie true wireless devono infatti garantire buone performance di ascolto ma anche ottima qualità in chiamata, visto che ormai vengono usate tutto il giorno e in abbinamento al proprio smartphone.

All’interno della nostra guida potreste dunque notare delle assenze che potrebbero farvi storcere il naso, ma tenete presente questo punto di partenza per capire come mai non trovate magari qualche vostro modello preferito. Vogliamo farvi acquistare solo le migliori cuffie true wireless al miglior prezzo.

Funzioni smart e connettività

I migliori auricolari wireless non possono assolutamente esimersi dall’avere anche delle funzionalità smart, in tandem a delle tecnologie di connettività moderne. Come abbiamo già detto parliamo, in tutti i casi, di cuffie true wireless e che quindi sono collegate fra di loro tramite Bluetooth. Questo è dunque un criterio selettivo alla base che ci ha consentito di escludere tutte le cuffie in-ear non completamente senza fili. Ma troppo facile.

Oltre a ciò, la nostra guida alle migliori cuffie true wireless si è spinta a ricercare modelli dotati almeno preferibilmente della tecnologia Bluetooth 5.0, vera grande pioniera della tecnologia. Questa consente di avere stabilità massima e consumo energetico ridotto. Ma ciò non basta: per scegliere i nostri auricolari true wireless abbiamo considerato e preferito oltretutto solo modelli che dispongono di funzionalità smart, come l’isolamento dei rumori esterni, l’interazione sul flusso audio tramite tocco del corpo esterno e tanto altro.

Nessun modello che rimane totalmente privo di indipendenza rispetto al dispositivo sorgente collegato: le migliori cuffie true wireless da acquistare oggi devono facilitarci tutte le mansioni che svolgiamo.

Form factor e target di utilizzo

Altro criterio selettivo che abbiamo usato per scegliere le migliori cuffie true wireless è senza dubbio il form factor. Questo non è un criterio selettivo stringente, ma anzi lo abbiamo considerato proprio per aumentare al massimo la copertura di cuffie di tipo differente, accontentando un po’ tutti.

Proprio per questo motivo è però necessario parlare di target di utilizzo: va da sé che ogni prodotto selezionato per voi e presente in questa guida non andrà incontro a tutti. Per questo vi suggeriamo di leggere accuratamente tutta la guida poiché vogliamo darvi solo i prodotti adatti alle vostre necessità.

Ci saranno le migliori cuffie true wireless per lo sport, ma anche quelle più focalizzate sull’isolamento acustico, così come quelle prettamente economiche e senza troppe pretese. In ogni prodotto vi indicheremo quali sono i contesti dove questi possono essere più favoriti, dandovi comunque piena libertà di scegliere un design a discapito di un altro. L’occhio vuole sempre al sua parte!

Autonomia

Ultimo ma non per importanza è sicuramente l’autonomia: checché se ne dica, uno dei punti che caratterizza un paio di cuffie wireless ben riuscito è senza dubbio la capacità di mantenere una carica attiva per svariate ore. Questa necessità fa assolutamente scopa con le nostre abitudini, come detto sempre più basate su un utilizzo versatile ed onnipresente dei dispositivi mobili: abbiamo le cuffiette alle orecchie per tutte le fasi del giorno, che sia per ascoltare musica o per conversare.

Abbiamo dunque scelto un tetto minimo che tutti i modelli facenti parte della nostra guida di migliori auricolari wireless devono avere per garantire una performance soddisfacente, adatta a suonare fino a sera senza problemi. Tale tetto è di 14 ore: nessun modello, facendo affidamento anche alla custodia che offre una batteria di supporto, può arrivare a meno di questo quantitativo di ore per far parte della nostra selezione.

C’è da dire però inoltre che alcuni modelli possono raggiungere anche riproduzioni molto più prolungate, e dunque scegliete accuratamente se questo aspetto vi è particolarmente caro.

Capiti tutti i criteri selettivi, passiamo ora dunque ad approfondire ai modelli che abbiamo selezionato per voi nella guida ai migliori auricolari true wireless.