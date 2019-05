Guida alla scelta: ecco le migliori action cam

Migliori action cam: quale comprare

Le action cam stanno sicuramente spopolando negli ultimi anni tra gli utenti di ogni tipo e con diverse esigenze. Settore lanciato in principio da GoPro, marchio storico nel settore e predominante fino a poco tempo fa, negli ultimi mesi stiamo assistendo a vere e proprie rivoluzioni in questo tipo di mercato. Gli utenti hanno ormai chiaro il concetto di “action cam”, cioè quel dispositivo miniaturizzato in grado di registrare foto e video con un’inquadratura grandangolare (sempre più estrema) e con possibilità di essere montata su ogni tipo di superficie per quasi ogni tipo di esigenza.

Abbiamo visto i più svariati utilizzi per quanto concerne le action cam, come ad esempio gare di auto, moto, paracadutismo, BMX e altri sport estremi. Il vantaggio di una action cam è sicuramente la dimensione molto contenuta e un peso praticamente piuma, spesso tra i 50 e i 150 grammi al massimo. Queste caratteristiche, unite all’ormai incredibile mole di accessori disponibili, le rende perfette per essere montate negli angoli più impensabili (tipo sotto al parafango di una moto da cross) e produrre riprese da angolazioni che prima non era possibile sperimentare. Le action cam hanno senz’altro segnato l’inizio di una nuova era nel settore multimediale, sia per quanto concerne i video, sia per quanto concerne le foto.

Scegliere un’action cam non è poi così difficile in quanto tutte hanno in comune, chi più o chi meno, una dimensione contenuta, un peso quasi piuma e un obiettivo in grado di regalare riprese estremamente grandangolari. Si tratta chiaramente di saper scegliere in funzione del marchio e del tipo di prodotto in quanto è ormai piuttosto semplice incappare nell’action cam sbagliata soltanto per una questione di “budget ridotto” (un po’ come in tutto insomma). Nella nostra selezione abbiamo deciso di includere soltanto action cam con alcune specifiche precise, come la presenza del WiFi per il controllo remoto tramite smartphone e tablet e un buon rapporto qualità/prezzo.

Tenete sempre presente che, in fase d’acquisto di un’action cam, è necessario capire prima di tutto le proprie esigenze, gli accessori contenuti all’interno della confezione o quelli eventualmente disponibili a parte, l’ampiezza della lente e la qualità del chipset o del sensore d’immagine. Tra i sensori più diffusi ci sono sicuramente i Sony IMX, venduti in vari modelli, vengono utilizzati da diversi marchi noti come GoPro, Xiaomi e SJCam, gli attuali “big” del settore, contando che gli ultimi due sono orientali e cercano di sfruttare una fascia di prezzo medio-bassa. Vedere un sensore d’immagine Sony è già di per sé una qualità più che buona, anche se poi starà a voi valutare l’effettiva ampiezza della lente, la dimensione dell’action cam e così via. Anche per le migliori action cam, l’idea è sempre la stessa: è importante acquistare ciò che riteniamo giusto in base alle nostre esigenze e al budget disponibile.