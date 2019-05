Migliori action cam economiche: quali comprare

Migliori action cam economiche: quale comprare

Le action cam in commercio sono moltissime e sceglierne una non è semplice. Ricoprono tutte le fasce di prezzo e sono pensate per vari utilizzi. Con questa guida ci concentreremo sulle migliori action cam economiche, perfette per chi vuole registrare video o foto da punti di vista particolari o ama lo sport ma non vuole spendere molto. Ci sono alcuni accorgimenti da seguire prima di acquistare un’action cam economica: chipset, lente e rapporto qualità/prezzo. Con una spesa molto bassa è possibile acquistare una buona fotocamera sportiva, ma anche un dispositivo che non sia all’altezza delle vostre aspettative. Seguendo dei piccoli consigli, e valutando bene le vostre esigenze, potrete trovare la vostra prossima action cam economica in questa guida.

Quando si cerca un nuovo dispositivo da acquistare è importante documentarsi prima sulle caratteristiche che lo compongono, soprattutto quando si tratta di action cam economiche, perché solo attraverso le caratteristiche è possibile capire se si tratti di un buon prodotto o meno. Tra le caratteristiche da non sottovalutare c’è la presenza del chip WiFi. Grazie a quest’ultimo è infatti possibile collegare la fotocamera al proprio smartphone o tablet in modo da spostare foto e video oppure per controllare la fotocamera dal dispositivo portatile. Inoltre bisogna informarsi sul chipset integrato nella fotocamera, il cervello del dispositivo che determina le prestazioni generali. I migliori processori sono prodotti da Sony e Ambarella: entrambi sono molto apprezzati nel mondo delle action cam per via delle loro ottime prestazioni, vengono infatti utilizzati anche su modelli professionali, come ad esempio GoPro. In alcuni casi è possibile trovare sia Sony che Ambarella su alcune action cam: il primo produce i sensori d’immagine, mentre il secondo il chipset. Un altro brand di cui ci si può fidare è Novatek. Si tratta di un’azienda che negli ultimi anni ha prodotto buoni chipset e buone action cam.

Un’altra caratteristica da tenere in considerazione per la scelta di un’action cam è la lente. Un buon obiettivo si caratterizza per focale e luminosità. La focale determina il campo visivo che è possibile inquadrare e si misura in gradi. Può essere considerata soggettiva, in quanto dipende dall’utilizzo che si fa dell’action cam. La luminosità della lente viene invece misurata con la sigla “f” seguita da dei numeri (più i numeri sono bassi più la lente catturerà luce, quindi migliore sarà la qualità delle immagini in condizioni di scarsa luminosità). Solitamente sulle action cam l’apertura è di f/2.8, che è molto buona, quindi meglio evitare action cam con un valore al di sopra di questo, come ad esempio f/3.5.

Le caratteristiche elencate sopra non sono da sottovalutare in quanto, acquistando dei prodotti dal prezzo contenuto, è facile scegliere il prodotto sbagliato.

Infine bisogna considerare un ultimo aspetto quando si sceglie una tra le migliori action cam economiche, gli accessori. Una delle particolarità delle fotocamere sportive a basso costo sono proprio gli accessori inclusi in confezione. Mentre sulla maggior parte dei prodotti professionali sono davvero pochi gli accessori compresi nella vendita, sulle action cam economiche è possibile trovare svariati pezzi aggiuntivi direttamente nella scatola. Solitamente sono presenti degli attacchi adesivi, delle protezioni, delle custodie subacquee e molto altro. Pertanto se state cercando la vostra prima action cam, meglio acquistarne una che in confezione presenta già svariati accessori.

Scopriamo quindi tutte le migliori action cam economiche in ordine di prezzo.