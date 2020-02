Come assemblare un PC: scelta e montaggio della scheda video

Migliore scheda video: quale comprare

Ciò che ci interessa qui sono in particolare le schede video dedicate, un componente tutto d’un pezzo che fornisce un miglioramento esponenziale specialmente nell’utilizzo di software grafici professionali e nel gaming. Come potente unità di calcolo, la scheda video si affianca al processore determinando le capacità complessive del sistema. Questi due componenti sono infatti i principali responsabili per le prestazioni del computer e sono spesso quelli su cui andrete ad investire di più. Tuttavia è bene scegliere soluzioni bilanciate per evitare di tenere a freno certi componenti.

Questa guida terrà a mente principalmente un utente generico, che non necessariamente potrebbe aver bisogno di qualcosa di alta potenza. Arriverà nella fascia alta, ma partirà molto dal basso; se sei unicamente interessato al gaming, potrebbe tornarti più utile la nostra guida sulla migliore scheda video gaming.

Nvidia e AMD

La scelta della scheda video si divide macroscopicamente fra Nvidia ed AMD, due colossi che regnano nell’industria GPU da più di un decennio. Queste due compagnie hanno il compito di creare l’architettura dei propri prodotti, per poi lasciare in mano ai partner il design del sistema di raffreddamento ed altre personalizzazioni. Possiamo perciò identificare modelli di base interamente ideati dai due produttori appena citati, chiamati reference oppure Founders Edition, e modelli personalizzati tramite aziende di terze parti, riconosciuti come custom (da parte di aziende come ASUS, MSI, Gigabyte ed altri), che possono vantare delle caratteristiche più rifinite. In genere, se la scheda include due ventole in bella vista si tratta di quest’ultima tipologia.

Proviamo a vederci chiaro riassumendo gli ultimissimi trend di questo settore. Le schede video Nvidia risultano ancora la scelta più popolare, dominando il mercato da parecchi anni, ma le schede AMD hanno nell’ultimo periodo dato del gran filo da torcere all’azienda. Nella fascia bassa AMD offre un vantaggio enorme per il prezzo, mentre chi cerca massima potenza o tecnologie particolari come il raytracing tende ad affidarsi a Nvidia.

All’interno della nostra guida valuteremo i dettagli tecnici delle varie proposte AMD e Nvidia, ma visto che si trattano di architetture completamente diverse non devi prendere alla lettera questi numeri come confronto. La nostra scelta è basata prevalentemente dai risultati nei benchmark ed i vari aspetti che contribuiscono all’esperienza utente. Andiamo perciò al sodo con la nostra selezione di migliore scheda video suddivisa per fascia di prezzo.