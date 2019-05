Scheda video gaming: come e quale scegliere

Scheda video gaming: quale comprare

Le schede video (conosciute anche come GPU, sebbene il termine di per sé dovrebbe stare a indicare semplicemente l’unità processante della scheda) sono progettate esclusivamente dai due colossi mondiali AMD ed Nvidia, che dominano questo panorama da ormai più di un decennio. Qual è quindi la situazione attuale tra i due rivali? Da quale parte pende la bilancia? Insomma, per dirla in parole semplici: Nvidia o AMD?

AMD o Nvidia?

Nonostante i recenti rilasci delle schede video AMD Radeon siano più apprezzabili rispetto a quelli degli ultimi anni, Nvidia domina ancora il mercato quasi senza competizione. L’efficienza delle ultime schede e l’ottimizzazione dei software, grazie anche alla grande fetta di mercato acquisita durante gli anni, lasciano infatti Nvidia ancora in una posizione di confortevole (e non immeritata) leadership.

Proprio grazie ai margini che detiene, le più importanti serie di videogame in circolazione favoriranno per la maggior parte le GPU Nvidia. Non è una situazione che ci fa necessariamente piacere, visto che la mancanza di competizione non fa mai bene al consumatore, ma non si può certo dare la colpa all’innegabile ottimo lavoro svolto dell’azienda dal logo verde.

La nostra tendenza dunque sarà di suggerirvi soluzioni Nvidia, vista la situazione attuale del mercato. Attenzione però, non stiamo dicendo che a prescindere in futuro andremo a non consigliarvi mai soluzioni della competizione. Molto semplicemente non riteniamo che allo stato attuale valga la pena scegliere un modello AMD rispetto ad uno Nvidia, e questa constatazione ha avuto dei riscontri pratici nella nostra selezione.

GPU, VRAM e cooling: i nostri metri di valutazione

Prima di passare a specificare i punti che valutiamo in un modello di GPU per capirne le potenzialità, è importante capire che esistono due macro-categorie di modelli. I primi sono conosciuti come Reference Cards, o Founders Edition, e vi suggeriamo di evitarne l’acquisto, essendo queste varianti una sorta di apripista per il mercato che vantano per forza di cose sistemi di dissipazione e clock ben peggiori rispetto alle varianti che invece andremo a suggerirvi, ovvero i prodotti custom. Questi modelli sono sviluppati da aziende di terze parti – come ASUS, Gigabyte o Zotac – e nonostante abbiano la stessa quantità di VRAM, CUDA Core (unità processanti) e la medesima interfaccia (trasferimento dati scheda video/scheda madre) includono un sistema di raffreddamento migliorato e valori dei clock base/boost superiori.

Per valutare la bontà di un modello di GPU custom e scegliere quale delle numerose varianti acquistare, ci basiamo principalmente ad un confronto tecnico degli elementi che maggiormente impattano la potenza di calcolo del prodotto. Il cuore di una scheda video è la GPU, o Graphics Processing Unit, un processore presente all’interno della scheda video responsabile di tutte le computazioni grafiche del sistema. I punti più determinanti nella nostra valutazione sono i clock, ovvero la frequenza di lavoro in MHz raggiungibile dalla GPU; più alto è il valore, migliori saranno le prestazioni. Oltre alla GPU, un altro elemento molto importante da valutare è la VRAM, che altro non è se non un’unità RAM dedicata esclusivamente agli asset video; anche in questo caso, maggiore è la quantità (in GB) e la frequenza (in MHz) migliore sarà la resa.

Infine, un altro elemento che andiamo a considerare è il sistema di cooling. A seconda del suo volume, della quantità di ventole presenti e della configurazione degli heatsink e/o heat-pipe (le lamelle e tubicini di metallo che dissipano il calore nell’aria) determineremo non solo l’efficienza dell’impianto refrigerante, ma anche le dimensioni del prodotto. Questo aspetto può essere molto importante per il consumatore, dato che andrà a determinare se la GPU in questione sia o meno in grado di risiedere comodamente all’interno del proprio case gaming.