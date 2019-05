Una questione di memoria: la scelta della migliore scheda SD

Capacità: meglio non esagerare

Solitamente ciò che guida alla scelta della migliore SD è essenzialmente la sua capacità. Si è portati a pensare che maggiore è la capacità di una scheda, maggiore è la sua convenienza. È un ragionamento che ha un fondamento reale, ma si tratta più di un retaggio derivante dal mondo della tecnologia (smartphone, tablet) che di un principio valido in fotografia. Infatti, se è pur vero che il progresso tecnologico sforna sensori sempre più densi di pixel e con file conseguentemente di peso via via maggiore, è anche vero che è bene non esagerare con i GB.

Il perché di tale consiglio? A volte un esempio vale più di mille parole: immaginate di eseguire un servizio fotografico, in questo contesto è normale eseguire centinaia e centinaia di scatti, ed è pertanto plausibile pensare che ciò di cui il fotografo necessita è di una scheda di memoria di adeguata capacità: la più alta possibile, in sintesi, in modo tale da racchiudere tutta la sessione di scatto in un unico supporto prima di importare il lavoro sul computer. Ma, poiché i problemi sono sempre in agguato, cosa accadrebbe nel caso in cui la nostra scheda di memoria ci abbandonasse o se persino qualcuno rubasse la nostra fotocamera? Semplice, avremmo perso tutto il lavoro.

È questo il motivo per cui i fotografi più avveduti sono soliti avere diversi “set” di memory card al proprio seguito. È quindi meglio prediligere più schede con tagli in grado di garantire una capienza di circa 200/250 scatti, piuttosto che una unica SD in grado di raccoglierne migliaia, col rischio di perderli tutti.