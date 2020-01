Come assemblare un PC: scelta e montaggio della scheda madre

Migliore scheda madre: quale comprare

La scheda madre definisce le potenzialità della configurazione, estendo o limitando le capacità hardware e software del sistema. Da sola però non è in grado di dare al PC tutto quello che serve. Proprio per questo motivo è bene scegliere prima di tutto il miglior processore, che avrà un ruolo cruciale all’interno della build. Tuttavia non bisogna sottovalutare i criteri per l’acquisto della scheda madre, facendo attenzione in particolare alla compatibilità coi vari produttori.

Le schede madri (anche dette motherboard o abbreviate mobo) sono prodotte principalmente da quattro grandi aziende: ASUS, MSI, Gigabyte ed ASRock. Altri brand si dedicano a questo settore, ma svolgono un ruolo marginale che possiamo perciò considerare di nicchia. Data la natura della scheda madre, è uno dei componenti più difficili da interpretare con una mole infinita di proposte e caratteristiche tecniche. Vediamo perciò di fare chiarezza su questi aspetti.

Caratteristiche della scheda madre: il retro

Partiamo dalle porte situate sul retro del PC:

USB 2.0 : le classiche porte di colore bianco che trovate dappertutto. Possono arrivare ad una velocità di circa 40 MB/s.

: le classiche porte di colore bianco che trovate dappertutto. Possono arrivare ad una velocità di circa 40 MB/s. USB 3.1 Gen 1 : precedentemente note come USB 3.0 sono state ufficialmente rinominate con questa nuova sigla. Sono caratterizzate dal tipico colore blu ed arrivano a velocità di circa 400 MB/s.

: precedentemente note come sono state ufficialmente rinominate con questa nuova sigla. Sono caratterizzate dal tipico colore blu ed arrivano a velocità di circa 400 MB/s. USB 3.1 Gen 2 : anch’esse rinominate dal precedente USB 3.1 e sono l’ultimissimo standard USB. Si distinguono solitamente per l’utilizzo di un colore caratteristico che varia in base al produttore, arrivano ad una velocità di circa 900 MB/s e sono necessari per la migliore scheda madre.

: anch’esse rinominate dal precedente e sono l’ultimissimo standard USB. Si distinguono solitamente per l’utilizzo di un colore caratteristico che varia in base al produttore, arrivano ad una velocità di circa 900 MB/s e sono necessari per la migliore scheda madre. USB Type-C : un nuovo formato di USB piuttosto popolare nel settore smartphone. Rappresenta puramente la forma del connettore e può adottare uno qualsiasi dei standard sopracitati.

: un nuovo formato di USB piuttosto popolare nel settore smartphone. Rappresenta puramente la forma del connettore e può adottare uno qualsiasi dei standard sopracitati. Uscite video : connettori come il popolare HDMI oppure il DisplayPort, entrambi in grado di trasferire sia audio che video. I formati DVI e VGA possiamo considerarli superati, anche se ancora utilizzati. Le uscite video sulla scheda madre funzionano esclusivamente attraverso la grafica integrata del processore installato.

: connettori come il popolare oppure il DisplayPort, entrambi in grado di trasferire sia audio che video. I formati DVI e VGA possiamo considerarli superati, anche se ancora utilizzati. Le uscite video sulla scheda madre funzionano esclusivamente attraverso la installato. Porta Ethernet : per la connettività di rete, tipicamente utilizzata per connettersi ad internet.

: per la connettività di rete, tipicamente utilizzata per connettersi ad internet. Jack audio: per la trasmissione del segnale audio, i più utilizzati sono il jack verde per le casse ed il jack rosa per il microfono. Le schede madri moderne sono tipicamente provviste di un set di jack per impianti surround, tutti regolati dal chip audio integrato.

Caratteristiche della scheda madre: il corpo

Vediamo ora le caratteristiche presenti sul corpo della motherboard:

RAM : gli slot per la RAM presenti, tipicamente due o quattro. Possono accogliere una sola ed unica tipologia di memoria, ad esempio le più recenti RAM DDR4. Sempre sul nostro portale trovate la guida all’acquisto dedicata alla RAM.

: gli slot per la RAM presenti, tipicamente due o quattro. Possono accogliere una sola ed unica tipologia di memoria, ad esempio le più recenti RAM DDR4. Sempre sul nostro portale trovate la guida all’acquisto dedicata alla RAM. SATA : le secolari porte riservate ai dispositivi di storage , possono accogliere sia HDD che SSD. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra guida all’acquisto dedicata agli hard disk .

: le secolari porte riservate ai , possono accogliere sia HDD che SSD. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra guida all’acquisto dedicata agli hard disk PCIe : dei generici slot di espansione in grado di accogliere schede di rete, schede audio o aggiungere porte USB, ma principalmente utilizzate per la scheda grafica dedicata, di cui trovate la nostra guida alla migliore scheda video.

: dei generici in grado di accogliere schede di rete, schede audio o aggiungere porte USB, ma principalmente utilizzate per la scheda grafica dedicata, di cui trovate la nostra guida alla migliore scheda video. M.2: un recente formato progettato allo scopo di soddisfare i requisiti delle ultimissime tecnologie di SSD. Per una panoramica completa vi rimandiamo alla nostra guida all’acquisto per il miglior SSD.

Infine il BIOS terrà traccia di tutte queste specifiche dando la possibilità, se necessario, di regolare numerosi parametri. Qui potremo infatti calibrare la velocità delle ventole, i dispositivi di boot, l’overclock e tanto altro. Ma non spaventatevi, non è qualcosa con cui dovrete necessariamente aver a che fare. Di fatto, confrontandoci con la realtà dei prodotti, qualsiasi scheda madre possiede dei requisiti più che sufficienti per una normale configurazione.

Andando invece oltre l’aspetto tecnico, anche il design potrebbe essere un fattore da valutare, favorendo un look più vivace oppure più neutrale. Sta comunque a voi decidere qual è la migliore scheda madre per le vostre esigenze.

Tipi di schede madri

Fatta questa premessa, come sono suddivise le varie proposte di schede madri? Quali sono le differenze effettive? Prima di tutto tracciamo una linea fra le schede madri Intel e le schede madri AMD. È di fondamentale importanza capire che una scheda madre è compatibile esclusivamente con un processore dello stesso brand. In nessun caso sarà possibile far funzionare un processore Intel, ad esempio, con una scheda madre AMD. Questa compatibilità è definita dal socket, lo slot fisico che deve corrispondere al socket indicato sulla CPU. Nessuna preoccupazione, le nostre guide seguono costantemente le ultime novità, assicurando la compatibilità dei componenti consigliati. Il resto della componentistica PC può invece essere utilizzata da entrambi i brand, tranne qualche rarissima eccezione.

Dopodiché è il chipset a giocare un ruolo fondamentale, il bus di comunicazione definito da Intel ed AMD. Sono i due colossi delle CPU a delineare i limiti e l’espandibilità nelle specifiche della scheda madre, lasciando comunque la possibilità ai produttori di personalizzare alcuni aspetti. Vediamo cosa significa in pratica tutto ciò analizzando le ultimissime proposte sul mercato.

Le motherboard Intel di ottava generazione utilizzano il socket LGA1151 e si suddividono nei chipset Z370 , H370 , B360 e H310 .

e si suddividono nei chipset , , e . Le motherboard AMD utilizzano una strategia simile, usano il socket AM4 e si segmentano chipset X470, X370, B350 e A320.

Un’altra caratteristica importante è il form factor, ovvero le dimensioni che la scheda madre può avere. Diverse dimensioni chiaramente impongono limiti differenti: una mobo grande richiederà un case più grande, mentre una più piccola limiterà il numero di slot presenti. Gli standard di nostro interesse sono quelli largamente approvati dall’industria dell’hardware: EATX, ATX, micro-ATX e mini-ITX.

Andiamo finalmente al sodo con la nostra personale selezione di migliore scheda madre, organizzate per fascia di prezzo.