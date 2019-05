Reflex per principianti: quale scegliere

Reflex per principianti: quale comprare

Le macchine fotografiche di tipo reflex sono delle ottime opzioni per chi si avvicina per la prima volta al mondo della fotografia, e ha bisogno di uno strumento semplice da utilizzare ma che possa garantire una buona qualità dell’immagine fin da subito. Grazie alle varie modalità automatiche integrate in tutti i modelli, sarà possibile fotografare al meglio diversi tipi di scena (paesaggi, ritratti, sport, ecc.) anche senza avere esperienza nel campo.

Inoltre, data la loro popolarità le fotocamere reflex possono contare su un gran numero di accessori per tutti i gusti e le necessità. Chi con il passare del tempo vuole imparare ad sfruttare la propria reflex in maniera più approfondita e passare a scattare manualmente non avrà difficoltà a trovare guide, articoli, o video, per imparare passo a passo ad utilizzare la propria macchina.

I punti di forza delle fotocamere reflex rispetto alle altre categorie sono diversi, e vanno dall’ergonomia alla maggiore autonomia, passando per la possibilità di cambiare gli obiettivi. Alcune di queste caratteristiche sono direttamente ricollegabili al particolare form factor delle reflex. Infatti, il sistema di un sistema di specchi e vetri che proietta la scena inquadrata dall’obiettivo direttamente sul mirino di cui sono dotate, chiamato pentaprisma, occupa una buona parte del corpo macchina. Come risultato, sia il peso che le dimensioni delle fotocamere reflex sono abbastanza superiori rispetto a mirrorless e compatte. Ma la maggiore grandezza della macchina la rende anche decisamente più ergonomica e facile da tenere in mano anche per lunghe sessioni. Inoltre, è possibile integrare delle batterie più capienti che assicurano un’ottima autonomia.

I criteri di scelta per una fotocamera reflex per principianti sono vari. Partiamo dal più importante, ovvero la semplicità di utilizzo. Infatti, non c’è niente di peggio per un principiante di una fotocamera con dei menù incomprensibili, o con una posizione di tasti e ghiere troppo complessa e scomoda da utilizzare se non si ha esperienza nel campo. Una buona fotocamera per principianti deve avere un software chiaro e facile da navigare per cercare le impostazioni di cui un utente alle prime armi può avere bisogno. Allo stesso tempo, la disposizione dei tasti deve essere semplice, per non complicare l’utilizzo con funzioni e opzioni troppo avanzate.

Il secondo elemento da valutare per scegliere una reflex per principianti è il tipo e la qualità del sensore. Normalmente, vari produttori integrano nelle fotocamere reflex per principianti dei sensori di tipo APS-C, mentre riservano i sensori Full Frame per i modelli più professionistici. Solitamente un sensore più grande produce dei risultati migliori in termini di dettaglio e nitidezza, ma non è sempre così. Anche il numero di megapixel non è un indicatore esatto della qualità delle immagini di cui è capace un determinato sensore, nonostante le aziende con il loro marketing attuale tendano a far passare questo messaggio.

Il terzo criterio prende in considerazione l’ottimizzazione del sistema di autofocus. Un sistema di messa a fuoco veloce e preciso può essere di grande aiuto per ogni tipo di utente, ma soprattutto per i fotografi principianti che non sanno come mettere a fuoco manualmente o semplicemente non ne hanno voglia. Oltre alcuni casi particolari di sistemi proprietari (come l’AF Dual Pixel di Canon), gli autofocus possono essere di due tipi: a rilevamento di contrasto o a rilevamento di fase, con il secondo più performante del primo. Importante anche il numero di punti di cui è dotato l’autofocus: maggiore è il numero, più precisi saranno i risultati.

Passiamo al quarto criterio, ovvero le performance in termini di sensibilità ISO. Si tratta di una caratteristica fondamentale per le fotografie in condizioni di scarsa illuminazione. Tutte le fotocamere reflex supportano ormai una vasta gamma di sensibilità ISO: i valori più bassi sono indicati per le fotografie in ambienti molto luminosi, mentre i livelli ISO alti diventano necessari quando c’è poca luce. Parallelamente però, più in alto ci si spinge con questi valori, più probabile è la comparsa di rumore digitale nell’immagine. Si tratta di una grana che se diventa troppo intensa può far diventare la foto poco definita e sfocata, soprattutto se la si osserva in uno schermo grande o si stampa l’immagine.

Se siete interessati alla registrazione di video oltre che alle foto, dovrete considerare le potenzialità dei diversi modelli in questo settore. Tutte le reflex per principianti offrono la possibilità di registrare video alla risoluzione Full HD a 1080p e 30 fps, con alcuni prodotti che supportano anche i 60 frame per secondo per dei filmati ancora più fluidi. È importante che i video prodotti dalla reflex siano privi di scatti, con una buona resa dei colori e dei livelli accettabili di range dinamico.

In questa guida affronteremo i migliori modelli di fotocamera reflex per principianti dividendoli in due fasce di mercato: fascia bassa e fascia media. Nella fascia bassa troviamo quei prodotti adatti a chi vuole iniziare ad imparare a fotografare, cercando di spendere poco per la propria macchina. Per chi cerca una fotocamera dalle caratteristiche migliori, che possa dare più soddisfazioni in futuro avendo acquisito una certa esperienza, dovrebbe orientarsi sulle proposte di fascia media. Partiamo quindi alla scoperta delle nostre scelte riguardo la migliore reflex per principianti sul mercato, ordinate in base al loro costo.