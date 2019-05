Migliore reflex entry level: guida all'acquisto

Migliore reflex entry level: quale comprare

Se sentendo il nome reflex pensate di trovarvi davanti ad uno strumento costosissimo e complicato da usare, dedicato esclusivamente ai fotografi professionisti, state sbagliando. Infatti, esistono sul mercato molte reflex perfette per chi non vuole spendere un capitale per la propria fotocamera. Tutte includono delle modalità di scatto automatiche, che in base alla scena che si vuole immortalare, impostano la macchina fotografica nel modo giusto. In questo modo, anche se non avete esperienza in questo campo, potrete ottenere degli ottimi scatti nella maggior parte delle situazioni.

Ma quali sono gli elementi da considerare per scegliere la migliore reflex entry level per le proprie esigenze? Partiamo dalla qualità costruttiva e dalla robustezza della fotocamera. Quando si tratta di prodotti economici alcuni produttori tendono a risparmiare nei materiali o nella costruzione dei prodotti, con risultati a volte poco piacevoli. Una buona fotocamera reflex entry level deve trasmettere solidità, anche se fatta di plastica.

Oltre ad essere ben costruita, una fotocamera reflex entry level deve essere in grado di produrre delle buone immagini. Quello che cerchiamo in questo caso è un discreto livello di dettaglio e una riproduzione dei colori abbastanza fedele alla realtà. Per fare queste valutazioni è necessario testare sul campo la macchina fotografica, in quanto non è possibile capire se un sensore è performante semplicemente leggendo le sue caratteristiche tecniche. Neanche il numero di megapixel supportati è una buona indicazione della qualità effettiva delle foto che possono essere catturate.

Il terzo criterio è relativo all’ottimizzazione del sistema di autofocus, fondamentale per avere delle immagini sempre nitide. Solitamente nelle fotocamere reflex è possibile mettere a fuoco manualmente, ma se non avete esperienza con questa tecnica è necessario poter fare affidamento sull’autofocus. Gli autofocus possono essere a rilevamento di contrasto, o a rilevamento di fase. La seconda tecnologia è più performante della prima, e assicura una maggiore precisione. Poi esistono delle tecnologie proprietarie sviluppate da alcune aziende, come l’AF Dual Pixel di Canon. Bisogna verificare anche il numero di punti di autofocus a disposizione: più alto il numero, più preciso sarà la messa a fuoco.

Infine, ci concentriamo sulle capacità nel settore video. Si tratta di una caratteristica sempre più importante per chi acquista una fotocamera reflex. Tutte le reflex entry level possono registrare filmati ad una risoluzione di 1080p, quindi in Full HD, ma la qualità delle immagini può variare in maniera considerevole tra un prodotto e l’altro. Un buon video deve essere fluido, avere delle immagini dettagliate e dei colori fedeli alla realtà.

In questa guida vogliamo presentarvi i migliori modelli di reflex entry level, ordinati in base al loro prezzo.