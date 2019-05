Reflex compatta: la nostra guida all'acquisto

Reflex compatta quale comprare

Molto spesso, nell’immaginario comune si considerano le reflex delle macchine fotografiche ingombranti e pesanti, non adatte a chi ha bisogno di una fotocamera comoda da portare sempre con sé. Se questo può essere vero per alcuni modelli, è sorprendente scoprire che molte reflex hanno delle dimensioni davvero contenute, a volte anche inferiori ad alcune mirrorless o bridge. Esiste però anche una correlazione tra le dimensioni delle reflex e le sue funzionalità: infatti, in linea generale i produttori che mettono sul mercato una reflex compatta difficilmente la riempiono di caratteristiche e modalità avanzate, soprattutto per ragioni materiali di mancanza di spazio.

Se non avete pretese altissime, ma desiderate una macchina reflex dalle dimensioni contenute che possa scattare delle ottime foto, le opzioni esistono e sono molto valide. Ma come scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze? Il primo criterio è ovviamente quello delle dimensioni. Bisogna prendere in considerazione quanto spazio occupa la fotocamera, sia tenendola in mano che volendola trasportare in uno zaino o in una valigia. Sia che abbiate un problema fisico, o semplicemente non volete caricare molto peso, è necessario che la vostra scelta sia il meno ingombrante possibile.

Passiamo poi alla qualità fotografica: anche se compatta, una reflex deve essere in grado di produrre delle ottime immagini. La qualità delle foto dipende molto dal sensore integrato: tutte le reflex compatte montano dei sensori in formato APS-C. Sono più piccoli rispetto ai Full Frame, ma garantiscono delle prestazioni decisamente migliori rispetto agli smartphone. Invece non bisogna dare molta importanza al numero di megapixel, in quanto non danno molta indicazione sulla bellezza delle foto catturate.

Il terzo criterio riguarda le prestazioni del sistema di messa a fuoco. Un buon autofocus è fondamentale per cercare di ottenere delle immagini il più possibile nitide in poco tempo, senza avere la necessità di dover mettere a fuoco in maniera manuale. Le tecnologie di messa a fuoco sono di due tipi, a contrasto e a rilevamento di fase. La seconda tipologia è più precisa della prima. Fanno storia a sé alcune tecnologie proprietarie, come l’ottimo AF Dual Pixel sviluppato da Canon. Rilevante anche il numero di punti di cui l’AF dispone: più sono, più precisa sarà la messa fuoco automatica.

Infine, una buona reflex compatta deve poter registrare dei video discreti. Essendo limitate alla fascia medio-bassa del mercato, generalmente le reflex compatte supportano come risoluzione massima il Full HD (1080p). Bisogna poi verificare sul campo che i video prodotti siano dettagliati, fluidi e con una buona resa dei colori. Se desiderate filmare video dalla lunga durata, è importante controllare che la fotocamera non abbia dei limiti di registrazione o che non soffri di problemi di surriscaldamento.

In questa guida vogliamo presentarvi i migliori modelli di reflex compatta, ordinati in base al loro prezzo di mercato attuale.