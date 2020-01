Come assemblare un PC: scelta e montaggio della memoria RAM

Migliore RAM per PC: quale comprare

La RAM (Random Access Memory) è una memoria che conserva tutti i file dei programmi attualmente in esecuzione. Ciò vuol dire che una capacità superiore di RAM ci permetterà di eseguire più applicazioni allo stesso tempo, sempre che il processore riesca a tenere il passo. Se invece non disponiamo di abbastanza RAM, il sistema operativo impiegherà in alternativa i cosiddetti file di paging collocati su SSD o hard disk, causando gravi rallentamenti o blocchi del computer. D’altra parte il costo della RAM non è affatto da sottovalutare, visto che un tipico hard disk da 3 TB costa circa quanto 8 GB di memoria DDR4. In sostanza, vogliamo ottenere il giusto quantitativo di RAM, per accontentare sia il PC che il nostro portafogli.

Caratteristiche

La RAM è identificata da tre semplici ma fondamentali aspetti: capacità, frequenza e latenza.

La capacità è appunto il suo quantitativo, ossia quante informazioni può conservare in un determinato istante. Al giorno d’oggi il minimo indispensabile è di 4 GB, ma raccomandiamo vivamente almeno 8 GB per evitare rallentamenti.

La frequenza è invece la velocità, ovvero la quantità di dati elaborata per secondo. Questa caratteristica è vincolata dal supporto di CPU e scheda madre, che limitano o estendono le frequenze concesse. Al momento lo standard di RAM DDR4 parte da 2133 MHz fino ad arrivare 2666 MHz, oltre sono considerate memorie da overclock.

La latenza, espressa in CL, è il ritardo in nanosecondi nella comunicazione fra CPU e RAM. Minore sarà il suo valore, meglio sarà per la performance del computer. Solitamente la latenza cresce di pari passo con l'aumentare della frequenza, un compromesso dovuto al funzionamento di questi moduli. Si tratta di una caratteristica marginale, da tenere d'occhio solo per prodotti di un certo calibro.

Modulo singolo, doppio o quadruplo

Andando più nel dettaglio, le schede madri sono tipicamente provviste da molteplici slot per la RAM, mentre la proposta di memorie è ricca di kit da due o più moduli. La domanda quindi sorge spontanea: che differenza fa avere più di un modulo RAM? Nel più dei casi la differenza è insignificante e non sarà perciò un criterio da valutare. Ciò nonostante è possibile usare moduli multipli per ottenere dei miglioramenti in applicazioni molto impegnative, ma saranno necessarie approfondite analisi sui vantaggi del cosiddetto dual-channel o quad-channel. Nel più dei casi baseremo la nostra scelta sul costo del prodotto, che non necessariamente sarà orientata verso il singolo modulo, ma dipende dalle tue esigenze.

Ecco quindi la nostra selezione di RAM suddivisa in base alla capacità, in modo da soddisfare ogni esigenza. Per quanto riguarda il montaggio, vi dedicheremo una sezione apposita alla fine della guida.