RAM gaming: come e quale scegliere

RAM gaming: quale comprare

Per orientarci all’acquisto della memoria RAM sono sufficienti due parametri: capacità e frequenza. Mentre la prima non ha bisogno di spiegazioni, la seconda caratteristica rappresenta la quantità di dati che il modulo riuscirà ad elaborare per secondo. Menzioneremo anche la latenza, comunemente chiamata CL e seguita da un numero (CL16 ad esempio) che indica i nanosecondi richiesti per lo scambio di informazioni tra CPU e RAM. Tipicamente la latenza aumenterà con l’incrementare della frequenza, si tratta di un compromesso necessario per le esigenze di questi moduli. Vi è anche un altro aspetto che valutiamo, ovvero l’efficacia dell’unità dissipante (la cover metallica che riveste il banco ram vero e proprio, spesso colorato), anche se bisogna dire che sicuramente non è un aspetto tanto impattante per la nostra selezione quanto quelli già citati.

Va bene, ma cosa comportano queste caratteristiche? Quali sono i benefici nel gaming? Dipende. Una volta soddisfatti i requisiti di capacità della RAM di un gioco, la memoria in più non avrà alcuna utilità. La frequenza d’altro canto contribuisce a spingere di più i frame per secondo, aumentando di piccole percentuali di pari passo alla frequenza. La situazione è analoga con la latenza che diminuendo permette comunicazioni più istantanee con la CPU.

Alla luce di tutto questo, vale la pena investire su RAM più capaci? La risposta è di nuovo relativa. Prima di puntare a RAM gaming ad alte frequenze è bene controllare che la scheda madre supporti tali frequenze. Dopodiché il nostro consiglio è quello di valutare la differenza di prezzo, tenendo a mente che non vedrete degli enormi guadagni in performance. Insomma, volendo rispondere in modo più definitivo alla domanda, la soluzione migliore è bilanciare i componenti della configurazione, spendendo per la RAM gaming una cifra in linea col resto del PC.

Quanti banchi RAM conviene acquistare?

Rimane però un’altro quesito, avrete notato come queste memorie vengano a volte vendute in kit da due o più moduli. Cosa comporta avere più di un modulo RAM? Tipicamente la differenza sarà impercettibile nel normale utilizzo del PC. I benefici cominciano a diventare significanti nel contesto di applicazioni professionali molto pesanti, ma anche qui occorreranno analisi sugli attuali benefici del cosiddetto dual-channel o quad-channel. In generale baseremo la nostra scelta sul prezzo del prodotto, che non necessariamente sarà a favore del singolo modulo.

Suddivideremo infine la nostra selezione di migliore RAM in base al taglio, venendo incontro a vari tipi di utenze.