Notebook HP: scopriamo l'intera gamma del colosso statunitense

Notebook HP: la serie Pavilion

La linea di notebook HP Pavilion potremmo considerarla come il next-step dei modelli Essential visti qui sopra. Questa si compone di modelli sempre e comunque equipaggiati di una soluzione Intel per quanto riguarda la CPU, mantenendo però un certo livello qualitativo. I modelli di notebook HP Pavilion x2 rappresentano semplicemente le più recenti soluzioni economiche indirizzate alla mobilità di HP: queste, proprio come i modelli già visti più in alto, arrivano con un prezzo di listino molto contenuto e montano processori Intel Atom, in grado di garantire un buon funzionamento per tutte le attività più basic che andremo a svolgere sul nostro notebook dotato di display touchscreen.

Salendo ulteriormente di prezzo troviamo una via di mezzo tra i sopracitati Pavilion x2 e i “classici” HP Pavilion: stiamo parlando dei notebook convertibili HP Pavilion x360. Questi, al contrario dei Pavilion x2, non possono essere “scomposti” in due unità separate, tuttavia la dock con display di questi portatili è in grado di ruotare sul proprio asse fino a 360°, trasformandosi a tutti gli effetti in un grosso tablet, dotato ovviamente di display touchscreen. A differenza dei modelli 2-in-1 già visti, poi, qui troviamo soluzioni hardware di un certo livello.

Procedendo ulteriormente, infine, ci ritroviamo finalmente davanti a notebook HP Pavilion più classici: stiamo parlando degli ormai celebri notebook conosciuti dal largo pubblico e caratterizzati da display da 15 o 17 pollici. Questi arrivano in formato “tradizionale” e presentano un hardware di un certo livello; si contraddistinguono da sempre come notebook affidabili, dotati di un’autonomia esemplare e di una scheda tecnica completa molto completa