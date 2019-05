Migliore mirrorless: i modelli su cui puntare

Panasonic Lumix DMC-GX80

Passiamo adesso alla piccolina di casa Panasonic, la migliore mirrorless economica per gli amanti dei video. Infatti, è l’unico prodotto in questa parte della guida capace di registrare filmati fino ad una risoluzione 4K a 30 fotogrammi per secondo. A questo si accompagna la tecnologia DFD, un’esclusiva di Panasonic per tenere a fuoco soggetti in movimento, funzione estremamente utile per i video ma anche per le fotografie di soggetti in movimento.

Come da tradizione Panasonic, monta un sensore in formato micro 4/3, quindi con un fattore di crop del 2x. Se tempo fa questa caratteristica poteva essere considerata una debolezza, ormai i sensori 4/3 hanno raggiunto una qualità paragonabile a molti ASP-C, e questo da 16 megapixel non è da meno. La GX80 è capace di scattare raffiche di foto da 10 fps per 13 immagini in formato RAW usando l’autofocus. Lato design, questa fotocamera mantiene delle dimensioni compatte in delle moderne e ottimi materiali. Rispetto alla Canon M100 ha anche il plus di un buon mirino elettronico, e di un sistema di stabilizzazione a 5 assi integrato nel sensore. Comodo anche il display touch screen, inclinabile ma non ribaltabile a 180°. Per tutte queste caratteristiche Panasonic GX80 è la migliore mirrorless di fascia economica per la registrazione dei video.