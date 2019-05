Mirrorless Sony: la selezione delle migliori del 2018

Sony A5100

La mirrorless Sony A5100 è la più economica della serie α che è possibile trovare sul mercato. Questa mirrorless ha comunque delle ottime caratteristiche tecniche e permette di ottenere scatti di buon livello, tuttavia è caratterizzata dall’assenza di un mirino, fattore che può risultare un po’ scomodo e per alcuni totalmente inaccettabile. Al suo interno troviamo un sensore CMOS Exmor APS-C da 24,3 MP, il processore di immagini avanzato BIONZ X e una gamma ISO elevata che arriva a 25600. Quello che colpisce di questa piccolina di Sony è la sua capacità di messa a fuoco automatica, che è in grado di effettuare il tracking dei soggetti grazie ai suoi 179 punti di apertura, un numero davvero alto che non si trova nemmeno su alcune delle più costose reflex. In più troviamo un pannello LCD touch, che permette di mettere a fuoco semplicemente toccando lo schermo, il quale è inclinabile di 180°, ideale per i selfie. Per quanto riguarda il livello di connettività troviamo non solo il chip WiFi e la tecnologia NFC, ma anche la possibilità di utilizzare PlayMemories, l’innovativo portale Sony per scaricare le app direttamente sulla fotocamera ed ottenere un’esperienza di scatto totalmente unica e divertente.

La creatività non ha davvero limiti con questo store per mirrorless Sony e vi consigliamo di dare un’occhiata alle applicazioni disponibili perché sono diverse e coinvolgenti. Passando alla batteria, che è sempre un tasto dolente per quanto riguarda le mirrorless, Sony A5100 risponde abbastanza bene, con un’autonomia che arriva a 400 scatti, non male per una mirrorless di fascia bassa. Concludendo consigliamo questa fotocamera a chi non ha grosse pretese, vuole approcciarsi per la prima volta al mondo delle mirrorless Sony e vuole ottenere comunque validi scatti unendo portabilità e qualità delle immagini, rinunciando totalmente ad avere un mirino montato. Le ottiche Sony con attacco E che sono supportate da questa fotocamera sono veramente di ottima qualità e la possibilità di montarle su un corpo macchina così piccolo e leggero offre esperienze prima impensabili.

Consigliamo Sony A5100 a chi vuole una mirrorless Sony facile da portare, magari in vacanza o nelle gite con gli amici, per postare sui social scatti magnifici.