Mirrorless Olympus, i migliori modelli su cui puntare

Migliori mirrorless Olympus: quale comprare

Olympus è un’azienda molto conosciuta a livello fotografico grazie alla sua esperienza decennale nella costruzione di macchine fotografiche. L’obiettivo della casa giapponese è sempre stato quello di offrire delle ottime prestazioni, in corpi macchina dalle dimensioni ridotte. È così che ha conquistato il mercato delle fotocamere compatte digitali, e ora è uno dei noi nomi di punta nel panorama delle mirrorless. Insieme a Panasonic, Olympus ha puntato molto sullo sviluppo del formato micro 4/3, un tipo di sensore grande esattamente la metà di un Full Frame (il quale ha le stesse dimensioni della classica pellicola analogica 35 mm).

L’uso di sensori dalle dimensioni così contenute garantisce alcuni vantaggi: intanto, permette la costruzione di fotocamera ancora più piccole e maneggevoli, perfette per la street photography o da portare in viaggio con sé. Inoltre, il fattore di crop del 2x rispetto ai Full Frame comporta che è molto più facile ed economico produrre tele-obiettivi con grandi lunghezze focali per sistemi micro 4/3 che per quelli a pieno formato. Non mancano i contro però: sensori piccoli integrano pixel singoli di dimensioni molto ridotte, che non riescono a catturare molta luce. Per questo motivo, le fotocamere con sensori 4/3 in linea generale fanno più fatica quando si scatta ad alti valori ISO rispetto a sensori APS-C e Full Frame.

Le mirrorless Olympus si distinguono per il loro design, curato nei minimi dettagli con forme vintage, la qualità dei materiali selezionati e il loro prezzo, davvero molto competitivo. Il mirrorless del produttore giapponese è abbastanza vario, e sia che siate principianti assoluti o appassionati avanzati, è molto probabile che riuscirete a trovare una mirrorless Olympus adatta a voi. Ma come fare a scegliere la fotocamera che più si avvicina alle proprie necessità? Bisogna prendere in considerazione alcuni criteri.

Sensore

Il primo criterio di scelta è la qualità del sensore. Come già detto, le fotocamere mirrorless Olympus integrano tutte dei sensori di tipo micro 4/3. Questo consente di mantenere delle dimensioni contenute, sia della macchina che degli obiettivi abbinati. I sensori micro 4/3 sviluppati da Olympus hanno raggiunto dei livelli di qualità altissimi, e offrono dei risultati soddisfacenti nella maggior parte delle situazioni. Da considerare anche il numero di megapixel integrato nel sensore. Se per lavoro o per altri motivi avete bisogno di stampare le vostre foto in formati di grande dimensione, è consigliato scegliere fotocamere con sensori da oltre 20 megapixel. Al contrario, per altri tipi di utilizzo come la condivisione delle immagini su internet, non è rilevante.

Velocità di scatto

Il secondo elemento da prendere in considerazione riguarda la velocità di scatto. Si tratta di una caratteristica fondamentale per gli appassionati di fotografia sportiva o naturalistica. Viene misurata in FPS, che rappresenta il numero di frame per secondo che la fotocamera è in grado di catturare. Per non perdere mai il momento giusto nello scatto, scegliete fotocamere capaci di almeno 10 fps.

Da valutare anche la lentezza del buffering, ovvero del salvataggio dei file sui supporti di memoria. Raggiunto un certo numero di scatti continui, le fotocamere mirrorless si interrompono in modo da permettere al processore di trasferire le immagini sull’SD. Per avere un’esperienza di scatto ottimale, considerate fotocamere capaci di catturare almeno 20 file RAW in maniera continuata, o 30 in formato JPEG.

Video

Passiamo adesso al terzo criterio di scelta, la capacità video delle mirrorless Olympus in esame. Per valutare al meglio, dobbiamo considerare due elementi: la risoluzione massima e il frame rate. Per risoluzione si intende la grandezza dei filmati in termini di pixel. La risoluzione Full HD, che misura 1920 x 1080 pixel, è considerata uno standard, ed è presente in tutti i modelli in questa guida. Alcune fotocamere invece si spingono fino a supportare il 4K, un formato grande esattamente il doppio del Full HD, e che permette di catturare una maggior quantità di dettagli. Se volete il massimo della qualità, e volete una fotocamera pronta per il futuro, scegliete modelli che registrano in 4K. Se questo non è fondamentale per voi, e anzi preferite avere filmati con un peso minore in termini di mb, il Full HD andrà benissimo.

Il frame rate indica invece il numero di frame per secondo che è possibile registrare. Maggiore è il numero, più fluidi saranno i video ottenuti. 24/30 fps è uno standard abbastanza diffuso in particolare nel mondo del cinema. Al giorno d’oggi però si usano molto i contenuti a 60 fps, in particolare su internet. Se poi desiderate registrare video in slow motion, dovrete considerare modelli che offrono la possibilità di registrare in 120 fps e oltre.

Mirino

Il quarto ed ultimo criterio di scelta è il mirino elettronico. La prima considerazione da fare è: quanto è fondamentale per voi il mirino? Infatti, alcuni modelli di mirrorless Olympus, in particolare di fascia bassa, non sono dotati di mirino, ma si affidano al display posteriore per l’inquadratura di foto e video. Se per voi utilizzare il mirino è importante, dovrete escludere questi prodotti.

Importante anche la qualità del mirino: se volete la migliore esperienza di scatto, scegliete fotocamere con mirini elettronici definiti da almeno 2.000.000 di punti.

Dopo aver visto i criteri di scelta, andiamo a scoprire quali sono i migliori modelli di mirrorless Olympus attualmente sul mercato. Li abbiamo divisi in 4 fasce. Nella fascia bassa abbiamo prodotti perfetti per i fotografi alle prime armi, o per appassionati con un budget ridotto. Se volete una qualità superiore, senza spendere un capitale, dirigetevi verso la fascia media. Nella fascia alta troviamo invece mirrorless avanzate, che possono dare molte soddisfazioni ai fotografi con una certa esperienza. Infine, nella fascia pro trovano posto le top di gamma di casa Olympus, le fotocamere che offrono le ultime tecnologie sviluppate dall’azienda.